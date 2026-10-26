Скільки коштують найпопулярніші автобуси з пробігом

Український ринок автобусів із пробігом залишається досить різноманітним за моделями та цінами.

За даними Інституту досліджень авторинку, станом на 22 жовтня 2026 року в онлайн-продажу перебував 4061 вживаний автобус. Медіанна вартість становила 9000 доларів, медіанний рік випуску — 2006-й, а заявлений пробіг — 450 тисяч кілометрів. Водночас експерти наголошують, що ринок об’єднує транспорт різного призначення, тому ціни можуть суттєво відрізнятися.

Найбільше пропозицій припадає на Mercedes-Benz Sprinter — 1148 оголошень, або 28,3% усього ринку. Медіанна ціна моделі становить 14 000 доларів. Така популярність пояснюється універсальністю автомобіля та широким вибором пасажирських модифікацій. Водночас значна кількість пропозицій створює високу конкуренцію між продавцями, змушуючи їх приділяти особливу увагу технічному стану, комплектації та вартості автомобілів.

Другу позицію посідає Ford Transit із 210 оголошеннями та медіанною ціною 5050 доларів.

Далі розташувалися БАЗ А079 «Еталон» — 196 пропозицій за 5700 доларів та Богдан/Ataman A-092 — 141 оголошення із ціною 5000 доларів. У дорожчому сегменті виділяється Volkswagen Crafter, представлений 124 автомобілями з медіанною вартістю 19 557 доларів. Volkswagen LT налічує 112 пропозицій за 7999 доларів, а Renault Master — 96 оголошень із ціною 14 650 доларів.

Аналітики зазначають, що велика кількість оголошень не завжди свідчить про високий попит або швидкий продаж. Для оцінки ліквідності необхідно враховувати тривалість перебування автомобіля на ринку та кількість нових пропозицій. У масовому сегменті Sprinter покупці мають широкий вибір, тоді як менш поширені моделі можуть стикатися з обмеженим попитом. Важливими факторами залишаються рік випуску, кількість пасажирських місць, тип кузова, комплектація та історія обслуговування.

Окрему увагу експерти радять приділяти технічному стану транспорту. Медіанний пробіг у 450 тисяч кілометрів не завжди означає критичне зношення, адже комерційні автомобілі часто експлуатуються інтенсивно. Автобус із великим, але підтвердженим пробігом може виявитися вигіднішим за машину з меншими показниками одометра та невідомою історією ремонту. Перед покупкою важливо перевіряти двигун, трансмісію, ходову частину, кузов і стан пасажирського салону.

Для дилерів головним критерієм має бути не лише закупівельна ціна, а й загальна вартість підготовки автобуса до перепродажу. До витрат можуть входити технічне обслуговування, ремонт агрегатів, заміна шин, відновлення кузова, салону та оформлення документів. Нерідко дешевший автомобіль після ремонту обходиться дорожче за справніший аналог. Тому перед закупівлею важливо оцінювати потенційні витрати, кількість конкурентних пропозицій та можливу ціну подальшого продажу.

Загалом дослідження показує, що Mercedes-Benz Sprinter залишається наймасовішою моделлю на українському вторинному ринку автобусів. Ford Transit, Еталон і Богдан формують значну частину доступнішого сегмента, тоді як Volkswagen Crafter та Renault Master представлені дорожчими пропозиціями.