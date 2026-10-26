0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україну заходять одразу два нові автобренди

Технології&Авто
128
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
В Україну заходять одразу два нові автобренди
В Україну заходять одразу два нові автобренди
В Україні офіційно стартує продаж автомобілів двох нових китайських брендів — DEEPAL та NEVO, що входять до автомобільної екосистеми CHANGAN.
Дистриб’ютором виступить компанія «Атлант Енерджі Україна», яка належить до групи Атлант Моторз. Відповідну угоду щодо постачання, реалізації та післяпродажного обслуговування автомобілів сторони підписали ще 20 липня 2026 року. Про це повідомляє Auto-Consulting.
Нові марки охоплюватимуть різні цінові категорії. NEVO орієнтуватиметься переважно на масовий сегмент, тоді як DEEPAL пропонуватиме технологічніші автомобілі середнього та вищого середнього класу. На український ринок під брендом DEEPAL виведуть чотири моделі: компактний кросовер S05, середньорозмірний S07, повнопривідний позашляховик G318 та флагманський шестимісний SUV S09. Залежно від модифікації автомобілі будуть доступні з повністю електричними або гібридними силовими установками.

Модельний ряд NEVO

складатиметься з трьох кросоверів — Q05, Q06 та Q07. Найдоступнішим стане компактний електричний NEVO Q05 із літій-залізо-фосфатною батареєю, орієнтовна вартість якого становитиме від 990 650 до 1 220 860 гривень.
Особливу увагу привертає спортивний Q06, двомоторна електрична версія якого здатна розганятися до 100 км/год за 4,8 секунди. Для моделі також передбачена гібридна модифікація із заявленим запасом ходу до 1600 км за китайським циклом CLTC. Флагманський Q07 позиціонуватиметься як просторий сімейний кросовер для тривалих подорожей.
Разом із виходом нових брендів в Україні планують розгорнути мережу з дев’яти офіційних дилерських центрів. Перші автосалони мають з’явитися у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Полтаві та Одесі. Покупцям обіцяють повноцінне сервісне обслуговування, постачання оригінальних запчастин і технічну підтримку.
На автомобілі DEEPAL та NEVO поширюватиметься гарантія терміном п’ять років або 150 тисяч кілометрів пробігу, а на високовольтні батареї — п’ять років або 120 тисяч кілометрів.
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems