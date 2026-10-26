Смартфон із Книги рекордів Гіннеса: Vivo анонсувала Y600 з акумулятором на 10 000 мА·год

Vivo підтвердила реліз у Китаї свого смартфона Y600, який має надійти у продаж 30 жовтня.

Що про нього відомо

Смартфон з акумулятором 10 000 мА·год пройшов 32-годинний тест з безперервної прямої трансляції та потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Y600 5G має поповнити лінійку вже випущених моделей Vivo Y600 Pro та Y600i. Головною особливістю нової моделі залишається акумулятор великої місткості.

Vivo Y600 отримав акумулятор Blue Ocean. У компанії стверджують, що смартфон успішно пройшов тест на безперервну пряму трансляцію, яка тривала 32 години 37 хв. Смартфон потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліше тестування гаджета в режимі прямої трансляції.

Vivo пропонує Y600 у білому та синьому кольорах з пласкою рамкою та подвійним блоком камер на задній панелі. В описі вказується основна камера на 50 МП з асферичним об’єктивом.

Модель Y600 також пов’язана з індійською версією Vivo S2 FE та малайзійською — Vivo V80 Lite 5G. Ці три телефони мають код пристрою V2626. У Книзі рекордів Гіннесса S2 FE та V80 Lite 5G вказуються як регіональні версії Y600. Однак Vivo не розкриває, як апаратна частина китайської версії Y600 збігається з версіями для інших ринків.

Для порівняння, індійська версія Vivo S2 FE має 6,83″ AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц та процесор MediaTek Dimensity 7300e. Вона також отримала основну камеру на 50 МП, фронталку на 32 МП, акумулятор місткістю 10 000 мА·год та дротову зарядку потужністю 44 Вт.

Ще одним варіантом для порівняння може бути Vivo Y600 Pro, який отримав акумулятор на 10 200 мА·год, 6,83″ MOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц та швидку зарядку потужністю 90 Вт.