На заводи в Україні все частіше наймають жінок на посади, які до початку великої війни обіймали чоловіки — ЗМІ — Finance.ua
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На заводи в Україні все частіше наймають жінок на посади, які до початку великої війни обіймали чоловіки — ЗМІ

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На заводи в Україні все частіше наймають жінок на посади, які до початку великої війни обіймали чоловіки — ЗМІ
На заводи в Україні все частіше наймають жінок на посади, які до початку великої війни обіймали чоловіки — ЗМІ, Фото: Financial Times
На заводи в Україні все частіше наймають жінок, через мобілізацію чоловіків. У тому числі, на тяжке виробництво. На сталеливарному заводі ArcelorMittal заявляють, що наймання жінок-працівниць є для компанії питанням виживання.
Про це пише Financial Times.
Жінки в Україні все частіше займають ті робочі місця, які зазвичай займали чоловіки до повномасштабного вторгнення росії. Зараз вони затребувані на сталеливарних заводах, оскільки робітників-чоловіків відправляють на поле бою.
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На заводі ArcelorMittal у Кривому Розі менеджери кажуть, що наймання більшої кількості працівниць є питанням виживання для бізнесу. Із 18 тис. робітників на початку війни було мобілізовано близько 3500 чоловіків. І цього року, імовірно, тенденція збережеться.
«Якщо вони продовжать мобілізацію, в нас не буде достатньо персоналу для роботи. Ми говоримо тут про існування компанії», — заявив Мауро Лонгобардо, виконавчий директор заводу.
Прагнучи залучити робітників, компанія розмістила по всьому місту величезні рекламні щити із зображенням жінок у помаранчевих комбінезонах заводу.
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«Ми намагаємося зламати парадигму, згідно з якою тільки чоловіки можуть виконувати певну роботу», — сказав Лонгобардо.
Стратегія набору персоналу частково спрямована на заміну мобілізованих чоловіків, а також тисяч робітників, які переїхали в безпечніші частини країни. Але вона також була ініційована тому, що наймати чоловіків стало дуже складно, сказав Лонгобардо.
Раніше жінки на заводі теж працювали, але переважно на адміністративних посадах. Тепер вони все частіше беруть на себе фізично тяжчі ролі.
Як зазначає Ольга Вакуленко, яка зараз працює на тяжких верстатах із виготовлення величезних стрижнів і шестерень, «ще кілька років тому, якби вибір стояв між „людиною зі спеціальною освітою“ та такою, як я, що не має освіти й просто хоче працювати на заводі, звісно, вибрали б людину з освітою, а якби це був чоловік, то тим паче».
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Щоб працювати на заводі ArcelorMittal, співробітники-чоловіки за законом зобов’язані спочатку зареєструватися у військкоматі, що відлякує багатьох потенційних кандидатів.
Завод був постійним кадровим резервом для армії, найзатребуванішими були машиністи локомотивів, електрики та механіки.
За словами Лонгобардо, через спроби заповнити вакансії завод був змушений скоротити виробництво, зокрема сталі, використовуваної для захисту енергетичних об'єктів від російських авіаударів. Скорочення виробництва також призвело до зниження прибутку та податкових надходжень уряду.
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Керівник відділу з ремонту тяжкої техніки на заводі Євген Гречаний сказав, що тепер він отримує запити на 76 вакансій тільки від жінок. Він зазначає, що жінок беруть на роботу вже півтора роки.
«Я бачу, що в найближчі кілька років ситуація не покращиться. Навіть якщо війна закінчиться, все одно буде тяжко», — зауважив він.
За матеріалами:
Фокус
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