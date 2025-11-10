0 800 307 555
Україна отримає щонайменше 300 млн кубометрів американського LNG, — Світлана Гринчук

Енергетика
79
Компанія «Нафтогаз України» та польська Orlen підписали угоду про постачання щонайменше 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) зі США.
Про це повідомила пресслужба Міністерство енергетики.
«Ми дякуємо партнерам з США та Польщі за цю важливу підтримку енергетичної стійкості України в умовах, коли росія продовжує щоденно атакувати нашу енергетичну і газову інфраструктуру», — зазначила міністерка енергетики Світлана Гринчук.
За її словами, підписання відповідного меморандуму стосується не лише нагальних потреб, але й відкриває можливості для довгострокової співпраці у напрямку диверсифікації маршрутів постачання та зміцнення енергетичної безпеки Європи за підтримки США.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що з 2 млрд доларів, необхідних для імпорту газу в опалювальний сезон, наразі бракує 750 млн доларів.
«На сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 млн з 2 млрд, про які ми говоримо щодо газу. Тільки що президент (Єврокомісії Урсула) фон дер Ляєн сказала, що 127 млн євро нам ще дадуть підтримки. Ми вдячні за це», — розповів Зеленський.
Finance.ua також писав, що до кінця 2025 року загальний обсяг американського скрапленого газу, що надійде до України, становитиме 500 млн кубометрів.
За матеріалами:
Finance.ua
