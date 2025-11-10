Україна отримає щонайменше 300 млн кубометрів американського LNG, — Світлана Гринчук Вчора 20:20 — Енергетика

Компанія «Нафтогаз України» та польська Orlen підписали угоду про постачання щонайменше 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) зі США.

Про це повідомила пресслужба Міністерство енергетики.

«Ми дякуємо партнерам з США та Польщі за цю важливу підтримку енергетичної стійкості України в умовах, коли росія продовжує щоденно атакувати нашу енергетичну і газову інфраструктуру», — зазначила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, підписання відповідного меморандуму стосується не лише нагальних потреб, але й відкриває можливості для довгострокової співпраці у напрямку диверсифікації маршрутів постачання та зміцнення енергетичної безпеки Європи за підтримки США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив , що з 2 млрд доларів, необхідних для імпорту газу в опалювальний сезон, наразі бракує 750 млн доларів.

«На сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 млн з 2 млрд, про які ми говоримо щодо газу. Тільки що президент (Єврокомісії Урсула) фон дер Ляєн сказала, що 127 млн євро нам ще дадуть підтримки. Ми вдячні за це», — розповів Зеленський.

Finance.ua також писав , що до кінця 2025 року загальний обсяг американського скрапленого газу, що надійде до України, становитиме 500 млн кубометрів.

