Австралія через посередників імпортувала мільйони тонн російської нафти в обхід санкцій — The Guardian Вчора 21:34 — Енергетика

Австралія, попри припинення прямої закупівлі палива у росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, з 2023 року імпортувала понад три мільйони тонн нафтопродуктів російського походження через «лазівку» в санкціях.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на європейський Центр досліджень енергетики та чистого повітря (Crea).

Санкції Австралії дозволяють здійснювати закупівлі російської нафти через треті країни. За даними уряду Австралії, з січня 2023 року майже чверть усього імпорту переробленої нафти до країни надходить із Сінгапуру. Важливою ланкою у цьому ланцюжку поставок є термінал сінгапурського порту Джуронг, який частково належить інвестиційному фонду австралійського банку Macquarie.

Читайте також Угорщина заявила про можливість зменшити залежність від російської нафти

За даними аналізу торгових даних Kpler, підтверджених Crea, з 2023 року Сінгапур отримав від росії понад 22 млн тонн нафтопродуктів. Третина цих обсягів надійшла до терміналу порту Джуронг.

У відповідь на запит представник Macquarie повідомив, що мажоритарним власником терміналу є сінгапурська державна структура, і його діяльність підпорядковується місцевому та міжнародному законодавству. Водночас у банку не підтвердили, що через термінал не продавалася нафта російського походження до Австралії.

Як зазначається, термінал продавав нафту таким великим трейдерам, як Trafigura та Vitol. Після цього Vitol продавав їх, зокрема, оператору АЗС Shell та підряднику австралійських збройних сил Viva Energy.

Читайте також Індія шукає шляхи продовження закупівель російської нафти після санкцій США — Bloomberg

За словами аналітика Crea Вайбхава Рагунандана, це опосередковано сприяє збільшенню видобутку нафти в росії та податкових надходжень до російського бюджету.

«Це серйозна лазівка, якою користуються австралійські покупці, які, хоча і не порушують закон, безсумнівно порушують етичні норми. Це явно підриває підтримку Австралією України. Це не тільки дозволяє продовжувати постачання російської нафти, а й дає можливість австралійським компаніям отримувати від цього прибуток», — заявив Рагунандан.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.