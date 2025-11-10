0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Австралія через посередників імпортувала мільйони тонн російської нафти в обхід санкцій — The Guardian

Енергетика
99
Австралія, попри припинення прямої закупівлі палива у росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, з 2023 року імпортувала понад три мільйони тонн нафтопродуктів російського походження через «лазівку» в санкціях.
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на європейський Центр досліджень енергетики та чистого повітря (Crea).
Санкції Австралії дозволяють здійснювати закупівлі російської нафти через треті країни. За даними уряду Австралії, з січня 2023 року майже чверть усього імпорту переробленої нафти до країни надходить із Сінгапуру. Важливою ланкою у цьому ланцюжку поставок є термінал сінгапурського порту Джуронг, який частково належить інвестиційному фонду австралійського банку Macquarie.
Читайте також
За даними аналізу торгових даних Kpler, підтверджених Crea, з 2023 року Сінгапур отримав від росії понад 22 млн тонн нафтопродуктів. Третина цих обсягів надійшла до терміналу порту Джуронг.
У відповідь на запит представник Macquarie повідомив, що мажоритарним власником терміналу є сінгапурська державна структура, і його діяльність підпорядковується місцевому та міжнародному законодавству. Водночас у банку не підтвердили, що через термінал не продавалася нафта російського походження до Австралії.
Як зазначається, термінал продавав нафту таким великим трейдерам, як Trafigura та Vitol. Після цього Vitol продавав їх, зокрема, оператору АЗС Shell та підряднику австралійських збройних сил Viva Energy.
Читайте також
За словами аналітика Crea Вайбхава Рагунандана, це опосередковано сприяє збільшенню видобутку нафти в росії та податкових надходжень до російського бюджету.
«Це серйозна лазівка, якою користуються австралійські покупці, які, хоча і не порушують закон, безсумнівно порушують етичні норми. Це явно підриває підтримку Австралією України. Це не тільки дозволяє продовжувати постачання російської нафти, а й дає можливість австралійським компаніям отримувати від цього прибуток», — заявив Рагунандан.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems