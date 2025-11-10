У Нафтогазі оцінили ситуацію з газом в Україні
Ситуація з газопостачанням в Україні залишається стабільною, попри масовані атаки росії.
Про це повідомила член наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Наталія Бойко під час спеціальної сесії Київського безпекового форуму, присвяченої енергетичній ситуації, передає «Інтерфакс-Україна».
«У моєму розумінні по газу ситуація не така критична, якою б могла бути. І це завдяки спільній роботі нашої команди, уряду та наших міжнародних партнерів», — сказала Бойко.
Вона зазначила, що всі зусилля спрямовані і на відновлення обладнання після атак, і на забезпечення імпортного ресурсу.
Нагадаємо, компанія «Нафтогаз України» та польська Orlen підписали угоду про постачання щонайменше 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) зі США.
Підписання відповідного меморандуму стосується не лише нагальних потреб, але й відкриває можливості для довгострокової співпраці у напрямку диверсифікації маршрутів постачання та зміцнення енергетичної безпеки Європи за підтримки США.
