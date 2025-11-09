0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Світове споживання електроенергії зросте майже на третину до 2035 року — прогноз

Енергетика
99
Світове споживання електроенергії зросте майже на третину до 2035 року — прогноз
Світове споживання електроенергії зросте майже на третину до 2035 року — прогноз
Глобальний попит на електроенергію протягом наступного десятиліття зросте приблизно на 30% через активне поширення електромобілів, розбудову дата-центрів та зростання потреб в опаленні й охолодженні будівель.
Про це пише Bloomberg із посиланням звіт аналітичної компанії Rystad Energy.

Чому зросте споживання електроенергії

За даними Rystad Energy, основними рушіями зростання споживання залишаються промислові галузі, зокрема виробництво сталі та заліза, які вже сприяли подвоєнню використання електроенергії за останні два десятиліття.
Читайте також
Водночас дата-центри, що активно розвиваються на тлі стрімкого зростання штучного інтелекту та цифрових послуг, стануть помітним, але поки що не домінуючим фактором — їхня частка у глобальному енергоспоживанні зросте з 1,5% у 2024 році до 3,5% у 2035-му.
«Світова енергосистема переживає безпрецедентну трансформацію. Вже до кінця 2025 року відновлювані джерела перетнуть позначку у 50% встановлених потужностей, що колись здавалося недосяжним навіть через кілька десятиліть», — зазначають у Rystad Energy.
Читайте також
Аналітики Rystad Energy прогнозують, що відновлювана енергетика, особливо сонячна, стане ключовим джерелом для покриття попиту що зростає.
Якщо нині частка «зеленої» генерації становить 34%, то до 2035 року вона може збільшиться до 55%, а решту забезпечать атомна енергетика та викопне паливо.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems