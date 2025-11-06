У Болгарії хочуть конфіскувати та продати нафтопереробний завод, що належить «Лукойлу» Сьогодні 21:26 — Енергетика

У Болгарії розробляють зміни до законодавства, які дозволять отримати контроль над Бургаським нафтопереробним заводом, який нині належить російській компанії «Лукойл».

Про це пише hromadske.

Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти російських енергетичних компаній «Роснафта» та «Лукойл». Останній, зокрема, належить Бургаський НПЗ у Болгарії. Це найбільший нафтопереробний завод на Балканах і найбільше промислове підприємство Болгарії. Він забезпечує до 80% палива країни.

Politico із посиланням на джерело пише , що у Болгарії побоюються, що ці санкції можуть спричинити серйозний дефіцит палива у країні та реакцію суспільства. Тому, як зазначалося, Болгарія розглядала можливість звернення з проханням про звільнення від нових санкцій США.

Читайте також Болгарія вирішила зупинити експорт нафтопродуктів до ЄС через санкції проти «Лукойлу»

За даними місцевих медіа, прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков скликав термінову робочу нараду щодо ситуації із санкціями. У парламенті Болгарії висловили думку , що єдиний вихід із ситуації — аби держава придбала цей НПЗ.

Так, у Болгарії розробили законопроєкт, який дозволять державі отримати контроль над НПЗ та продати його новому власнику, щоб захистити завод від санкцій США. Такі операції будуть можливі лише після рішення Ради міністрів, яке, своєю чергою, обумовлене позитивним висновком Державного агентства національної безпеки (ДАНС), пише видання Novini.

Законопроєкт дозволить спеціальному керуючому контролювати продаж заводу. За даними Eutoactiv, казахська державна нафтогазова компанія «КазМунайГаз» уже запропонувала 1 мільярд доларів за купівлю НПЗ.

Читайте також Болгарія розірве договір про транзит російського газу у 2026 році

Утім «Лукойл» оголосив, що його закордонні активи придбає глобальний торговий дім сировинними товарами Gunvor. Поки що незрозуміло, як Gunvor керуватиме цими величезними угодами та чи перейме вона кожен із закордонних активів «Лукойлу».

Тим часом президент Болгарії Румен Радев ветував законопроєкт та повернув його до парламенту. Він пояснив, що документ ставить Раду Міністрів «у функціональну та операційну залежність від думки ДАНС, що є конституційно неприпустимим». Проте депутати подолали вето.

Голова Болгарської нафтогазової асоціації Святослав Бенчев запевнив , що палива у Болгарії нині достатньо: «І я сподіваюся, що воно буде після кінця року. Немає потреби панікувати, людям не варто запасатися паливом».

Димитар Хаджидімітров з Асоціації болгарських торговців, виробників та імпортерів палива вважає , що зменшаться лише обороти та прибутки країни.

hromadske За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.