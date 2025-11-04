Як безпечно користуватися обігрівачем: базові правила Сьогодні 21:31 — Енергетика

Як безпечно користуватися обігрівачем: базові правила

Багато українців у холодну пору року шукають способи додатково обігріти житло. Серед найпоширеніших варіантів — використання портативних електрообігрівачів. Однак експерти нагадують: вони не завжди економні та потребують обережного використання.

Видання Slash Gear зазначає , що попри поширену думку про «дешевий обігрів», тривале використання електрообігрівачів зазвичай збільшує рахунки за електроенергію, якщо йдеться про опалення не одного кута кімнати, а цілого будинку чи квартири.

Підвищена небезпека

Крім того, портативні обігрівачі мають підвищені ризики безпеки. Їх не можна залишати увімкненими, коли вдома нікого немає, а також заборонено підключати до подовжувачів — це може спричинити перегрів і загоряння.

За даними Управління пожежної безпеки США, у 2017−2019 роках 41% смертельних пожеж, пов’язаних з опаленням у житлі, були спричинені саме портативними обігрівачами. Не всі випадки пов’язані з подовжувачами, однак ризик загоряння суттєво зростає саме при такому підключенні.

Більшість побутових обігрівачів мають потужність 1500 Вт, тоді як стандартні подовжувачі розраховані приблизно на 1800 Вт. Перевантаження призводить до сильного нагрівання та можливого займання. До того ж, подовжувачі не мають захисних механізмів, як настінні розетки.

Правила безпечного користування обігрівачем

Підключайте його лише до стаціонарної розетки.

Не використовуйте одну розетку для кількох потужних приладів одночасно.

Обирайте моделі з автовимкненням і датчиками перегріву.

Не ставте обігрівач біля фіранок, меблів або у вологих зонах.

Встановіть та регулярно перевіряйте датчики диму і чадного газу в домі.

