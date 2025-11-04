0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як безпечно користуватися обігрівачем: базові правила

Енергетика
1
Як безпечно користуватися обігрівачем: базові правила
Як безпечно користуватися обігрівачем: базові правила
Багато українців у холодну пору року шукають способи додатково обігріти житло. Серед найпоширеніших варіантів — використання портативних електрообігрівачів. Однак експерти нагадують: вони не завжди економні та потребують обережного використання.
Видання Slash Gear зазначає, що попри поширену думку про «дешевий обігрів», тривале використання електрообігрівачів зазвичай збільшує рахунки за електроенергію, якщо йдеться про опалення не одного кута кімнати, а цілого будинку чи квартири.

Підвищена небезпека

Крім того, портативні обігрівачі мають підвищені ризики безпеки. Їх не можна залишати увімкненими, коли вдома нікого немає, а також заборонено підключати до подовжувачів — це може спричинити перегрів і загоряння.
Читайте також
За даними Управління пожежної безпеки США, у 2017−2019 роках 41% смертельних пожеж, пов’язаних з опаленням у житлі, були спричинені саме портативними обігрівачами. Не всі випадки пов’язані з подовжувачами, однак ризик загоряння суттєво зростає саме при такому підключенні.
Більшість побутових обігрівачів мають потужність 1500 Вт, тоді як стандартні подовжувачі розраховані приблизно на 1800 Вт. Перевантаження призводить до сильного нагрівання та можливого займання. До того ж, подовжувачі не мають захисних механізмів, як настінні розетки.

Правила безпечного користування обігрівачем

  • Підключайте його лише до стаціонарної розетки.
  • Не використовуйте одну розетку для кількох потужних приладів одночасно.
  • Обирайте моделі з автовимкненням і датчиками перегріву.
  • Не ставте обігрівач біля фіранок, меблів або у вологих зонах.
  • Встановіть та регулярно перевіряйте датчики диму і чадного газу в домі.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems