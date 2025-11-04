0 800 307 555
Чому неможливо спрогнозувати графіки відключень світла на тиждень

Енергетика
«Укренерго» працює над тим, щоб забезпечити стабільність енергосистеми. Але через входження у холодний сезон та постійні удари рф поки неможливо прогнозувати відключення світла на тиждень.
Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови «Держенергонагляду» Анатолій Замулко.
Відповідаючи на питання стосовно того, чи можна робити хоч якісь прогнози щодо відключень світла на тиждень або тижні, Замулко зазначив, що давати будь-які прогнози вкрай важко.
«На сьогоднішній день „Укренерго“ і вся енергосистема працює саме над тим, щоб забезпечити стабільність, хоча б утримувати те, що є. Якщо у нас не буде додаткових якихось влучань, а вони, на превеликий жаль, постійно у нас відбуваються», — зазначив Замулко.
За його словами, енергосистема України буде постійно підсилювати мережі, і вести відновлювальні роботи на місцях влучань.
«Казати на тиждень-два, напевно, зараз ніхто не може, тому що ми входимо в температурний режим, коли буде збільшуватися споживання електричної енергії, в тому числі для опалення. Тому треба готуватися до того, що цей процес будемо максимально зменшувати (негативний вплив обстрілів — ред.)», — додав т.в.о. голови «Держенергонагляду».
Він також підкреслив, що у випадку, якщо вдасться зупинити процес руйнувань, тоді можна буде поступово рухатися до позитиву з точки зору забезпечення електричною енергією населення.
Раніше Finance.ua повідомляв, що через постійні атаки на енергосистему в Україні знову діють стабілізаційні відключення. Щоб дізнатися, коли саме за вашою адресою буде світло, можна скористатися графіками стабілізаційних відключень на сайті вашого оператора системи розподілу ДТЕК Київські електромережі або в офіційних чат-ботах ОСР.
