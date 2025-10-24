Графіки відключень світла: де знайти та як користуватись Сьогодні 12:48 — Енергетика

Графіки відключень світла: де знайти та як користуватись

Через постійні атаки на енергосистему в Україні знову діють стабілізаційні відключення. Щоб дізнатися, коли саме за вашою адресою буде світло, можна скористатися графіками стабілізаційних відключень на сайті вашого оператора системи розподілу ДТЕК Київські електромережі або в офіційних чат-ботах ОСР.

Про це повідомили у ДТЕК.

Де дивитися графік

Спосіб 1

Щоб переглянути графік на сайті, зайдіть у розділ « Відсутня електроенергія? » і введіть свою адресу. Якщо запроваджені відключення, ви побачите два види графіків:

на добу — містить найточнішу інформацію про години, коли буде світло і коли можливі відключення;

прогнозний на тиждень — показує орієнтовні періоди відключень, щоб ви могли планувати справи наперед.

Спосіб 2

зі смартфона в чат-ботах або Також графік можна переглянути Viber або Telegram . Щоб це зробити:

знайдіть бот ДТЕК Київські електромережі, натисніть «Розпочати»;

пройдіть реєстрацію за номером телефону та номером особового рахунку — це потрібно лише один раз;

у меню оберіть «Графік відключень».

Чат-бот буде попереджати вас заздалегідь під час стабілізаційних відключень про відключення і повернення світла за вашою адресою.

Умовні позначки на графіках

Позначки в графіку прості:

біла клітинка — світло є;

сіра з блискавкою — світла немає;

напівсіра — світла не буде 30 хвилин.

Пояснення умовних позначок також є під графіками.

Раніше Finance.ua повідомляв , що Кабінет Міністрів продовжив дію покладення спеціальних обов'язків на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни сплачуватимуть 4,32 грн за кВт⋅год.

