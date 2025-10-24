0 800 307 555
укр
Графіки відключень світла: де знайти та як користуватись

Енергетика
83
Через постійні атаки на енергосистему в Україні знову діють стабілізаційні відключення. Щоб дізнатися, коли саме за вашою адресою буде світло, можна скористатися графіками стабілізаційних відключень на сайті вашого оператора системи розподілу ДТЕК Київські електромережі або в офіційних чат-ботах ОСР.
Про це повідомили у ДТЕК.

Де дивитися графік

Спосіб 1

Щоб переглянути графік на сайті, зайдіть у розділ «Відсутня електроенергія?» і введіть свою адресу. Якщо запроваджені відключення, ви побачите два види графіків:
  • на добу — містить найточнішу інформацію про години, коли буде світло і коли можливі відключення;
  • прогнозний на тиждень — показує орієнтовні періоди відключень, щоб ви могли планувати справи наперед.

Спосіб 2

Також графік можна переглянути зі смартфона в чат-ботах Viber або Telegram. Щоб це зробити:
  • знайдіть бот ДТЕК Київські електромережі, натисніть «Розпочати»;
  • пройдіть реєстрацію за номером телефону та номером особового рахунку — це потрібно лише один раз;
  • у меню оберіть «Графік відключень».
Чат-бот буде попереджати вас заздалегідь під час стабілізаційних відключень про відключення і повернення світла за вашою адресою.
Умовні позначки на графіках

Позначки в графіку прості:
  • біла клітинка — світло є;
  • сіра з блискавкою — світла немає;
  • напівсіра — світла не буде 30 хвилин.
Пояснення умовних позначок також є під графіками.
Раніше Finance.ua повідомляв, що Кабінет Міністрів продовжив дію покладення спеціальних обов’язків на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни сплачуватимуть 4,32 грн за кВт⋅год.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
