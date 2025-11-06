0 800 307 555
Україна відновила імпорт газу Трансбалканським коридором

Україна відновила імпорт газу через південний Трансбалканський маршрут після різкого посилення російських атак на газову та енергетичну інфраструктуру країни.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з відкритими даними, Україна отримає 1,1 млн кубічних метрів газу з Трансбалканського маршруту в середу, після імпорту 0,78 млн куб. м у вівторок. Маршрут з’єднує Україну з терміналами ЗПГ у Греції через Молдову, Румунію та Болгарію.
Українська енергетична консалтингова компанія ExPro минулого місяця повідомила, що грецька DEPA Commercial, D. Trading — дочірня компанія ДТЕК — та швейцарська Axpo Trading забронювали потужності для імпорту газу з Греції до України з щоденним обсягом 0,6 млн кубічних метрів.
Україна також імпортує близько 23 млн кубічних метрів газу щодня іншими маршрутами, включаючи майже 10 млн кубічних метрів з Угорщини, близько 8 млн кубічних метрів з Польщі та близько 5 млн кубічних метрів зі Словаччини.
Трансбалканський маршрут не використовувався у вересні та жовтні, а до цього працював лише в липні та серпні.
Трубопровід не користувався попитом через високу вартість транзиту газу через чотири країни. Однак, за словами ExPro, зниження тарифів молдавськими та румунськими операторами допомогло збільшити бронювання потужностей у листопаді.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор.
Також повідомлялось, що Україна веде переговори з Азербайджаном щодо укладання довгострокового контракту на постачання газу Трансбалканським коридором.
Окрім того, у липні НАК «Нафтогаз Україна» уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR. Тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія — Румунія — український кордон.
За матеріалами:
РБК-Україна
