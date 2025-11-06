Україна відновила імпорт газу Трансбалканським коридором Сьогодні 03:41 — Енергетика

Україна відновила імпорт газу через південний Трансбалканський маршрут після різкого посилення російських атак на газову та енергетичну інфраструктуру країни.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з відкритими даними, Україна отримає 1,1 млн кубічних метрів газу з Трансбалканського маршруту в середу, після імпорту 0,78 млн куб. м у вівторок. Маршрут з’єднує Україну з терміналами ЗПГ у Греції через Молдову, Румунію та Болгарію.

Українська енергетична консалтингова компанія ExPro минулого місяця повідомила, що грецька DEPA Commercial, D. Trading — дочірня компанія ДТЕК — та швейцарська Axpo Trading забронювали потужності для імпорту газу з Греції до України з щоденним обсягом 0,6 млн кубічних метрів.

Україна також імпортує близько 23 млн кубічних метрів газу щодня іншими маршрутами, включаючи майже 10 млн кубічних метрів з Угорщини, близько 8 млн кубічних метрів з Польщі та близько 5 млн кубічних метрів зі Словаччини.

Трансбалканський маршрут не використовувався у вересні та жовтні, а до цього працював лише в липні та серпні.

Трубопровід не користувався попитом через високу вартість транзиту газу через чотири країни. Однак, за словами ExPro, зниження тарифів молдавськими та румунськими операторами допомогло збільшити бронювання потужностей у листопаді.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор.

Також повідомлялось, що Україна веде переговори з Азербайджаном щодо укладання довгострокового контракту на постачання газу Трансбалканським коридором.

Окрім того, у липні НАК «Нафтогаз Україна» уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR. Тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія — Румунія — український кордон.

