Трансбалканський коридор: оператори ГТС України і Молдови планують збільшити реверс газу — Finance.ua
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Трансбалканський коридор: оператори ГТС України і Молдови планують збільшити реверс газу

Енергетика
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«Оператор ГТС України» та молдовський оператор ГТС Vestmoldtransgaz (VMTG) планують збільшити гарантовану потужність на одній з міждержавних точок щонайменше до 7 млн кубометрів газу на добу.
Про це повідомляє ОГТСУ.
«ОГТСУ та VMTG працюють над подальшим розширенням потужностей. У середньостроковій перспективі можливе збільшення і понад 7 млн куб. м на добу, оскільки інфраструктура Трансбалканського трубопроводу вже побудована і подальше збільшення потужності вимагатиме лише нарощення реверсних можливостей по маршруту», — йдеться у повідомленні.
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Зараз оператори ГТС створили 1 млн кубометрів гарантованих добових потужностей у бік України, які вже із 1 вересня використовуються для транспортування газу.
Збільшити гарантовану добову потужність до 7 млн кубометрів планується до квітня 2025 року. Для цього ОГТСУ та VMTG повинні реконструювати кілька об’єктів системи транспортування газу уздовж маршруту.
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Водночас, в ОГТСУ наголосили на необхідності запровадити конкурентоспроможні та економічно обґрунтовані тарифи для цієї ділянки, щоб підкріпити технічний потенціал Трансбалканського коридору привабливою комерційною моделлю.
Як повідомлялося, у січні ТОВ «Оператор ГТС України» стало одним із підписантів меморандуму про взаєморозуміння, який уклали газотранспортні компанії Центральної та Південно-Східної Європи у межах ініціативи Вертикального коридору. Підписантами меморандуму також є оператори ГТС Молдови, Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини.
За матеріалами:
Укрінформ
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