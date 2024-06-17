«Оператор ГТС» хоче стягнути 4,8 млрд грн з «Нафтогазу» — Finance.ua

«Оператор ГТС» хоче стягнути 4,8 млрд грн з «Нафтогазу»
ТОВ «Оператор ГТС України» на початку червня подало позов до Господарського суду Києва про стягнення боргу загальною сумою 4,8 млрд грн з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» за несплату негативних добових небалансів.
Про це повідомляє видання ExPro.
Зазначається, що ОГТСУ у своєму позові вказує, що «Нафтогаз України» не виконує свої обов’язки за договором транспортування природного газу від 11 грудня 2019 року щодо балансування свого портфоліо.
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Відповідно, виникли негативні небаланси за листопад-грудень 2021 року, зокрема 34,8 млн куб м газу (1,2 млрд грн з ПДВ) за листопад 2021 року та 57,5 млн куб м газу (2,63 млрд грн з ПДВ) за грудень 2021 року.
Натомість ГПК «Нафтогаз України» вважає, що надані докази від ОГТСУ не підтверджують надання послуг з фізичного балансування, а також є неправдивими стосовно добових небалансів у листопаді-грудні 2021 року.
«Нафтогаз України» заявляє, що ОГТСУ має підтвердити факт існування загрози цілісності ГТС у листопаді-грудні 2021 року, а відтак і підстав для здійснення балансування.
У свою чергу, ОГТСУ у серпні 2022 року подало до суду заяву про збільшення позовних вимог до 4,8 млрд грн. Сума до стягнення складається з боргу за негативні небаланси у розмірі 3,66 млрд грн, інфляційних втрат ― 595,23 млн грн, пені ― 490,77 млн грн та 3% річних ― 59,53 млн грн.
Господарський суд призначив провести судово-економічну експертизу, щоб встановити, чи дійсно у листопаді-грудні 2021 року існувала ситуація з відхиленням технічних параметрів роботи ГТС.
ОГТСУ звернулось зі скаргою до Північного апеляційного господарського суду про скасування ухвали Господарського суду щодо проведення експертизи. Апеляційний суд залишив скаргу без задоволення. ОГТСУ звернулось з касаційною скаргою до Верховного суду, в якій просило скасувати рішення попередніх судів. Однак, Верховний суд не прийняв скаргу ОГТСУ.
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 10 травня 2024 року повернув на адресу Господарського суду результати проведеної експертизи. Господарський суд 21 травня 2024 року поновив провадження у справі та призначив підготовче засідання на 4 липня 2024 року.
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