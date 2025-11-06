0 800 307 555
Справу про таємниче зникнення 32 українських суден передали до суду (деталі)

Направлено до суду справу стосовно 6 осіб, які заволоділи 32 суднами, переробили їх на 12 барж та незаконно привласнили.
Про це пише САП
Прокурор САП направив до суду обвинувальний акт у справі щодо 2 колишніх депутатів Одеської облради, ексголови правління ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (далі — «ПрАТ «УДП») та 3 працівників підконтрольних депутатам юридичних осіб, які організували злочинну схему, реалізація якої призвела до втрати 32 суден, що належали «ПрАТ «УДП», та завдання збитків на суму 82,654 млн грн.

В чому суть

Встановлено, що на початку серпня 2017 року у депутата Одеської облради виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, а саме ліхтерами ПрАТ «УДП», для подальшої побудови з них більших за розміром та місткістю барж, необхідних для здійснення господарської діяльності підконтрольних йому товариств.
Для реалізації цього злочину особа залучила як співорганізатора іншого депутата облради, а також голову правління ПрАТ «УДП» та підконтрольних осіб. Функції кожного учасника схеми було чітко розподілено.
Діючи відповідно до схеми, зловмисники забезпечили укладення договорів фрахтування з наперед визначеною компанією, не пов’язаною ані з організаторами злочину, ані з підконтрольними їм товариствами.
У листопаді 2017 року відповідно до договору цій компанії було передано 18 ліхтерів вартістю понад 44,3 млн грн.
Наступного року, увівши в оману нове керівництво ПрАТ «УДП», зловмисники уклали додаткові угоди про передачу ще 14 ліхтерів на суму 38,35 млн грн. У подальшому 32 ліхтери перегнали до Турецької Республіки, де з них зробили 12 барж більшою місткістю.
Після цього баржі були відбуксовані в Україну та оформлені на підконтрольні компанії. Зауважимо, що за сприяння САП та НАБУ на 12 згаданих барж було накладено арешт, згодом їх передали в управління АРМА.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (у редакції, чинній на 12.06.2018); ч. 4 ст. 190 (у редакції, чинній на 09.11.2018) та ч. 3 ст. 209 (у редакції, чинній до 28.04.2020) КК України залежно від ролі та участі кожного в реалізації злочинної схеми.
Зважаючи на те, що 4 підозрювані перебувають у розшуку, щодо них здійснювалось спеціальне досудове розслідування.
За матеріалами:
Finance.ua
