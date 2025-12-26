«Київміськбуд» завершує процедуру докапіталізації Сьогодні 17:10 — Фондовий ринок

«Київміськбуд» завершує процедуру докапіталізації

ПрАТ «ХК «Київміськбуд» завершує процедуру докапіталізації, оновлює керівний склад і переходить до наступного етапу антикризового плану.

Про це повідомили в компанії.

Завдяки підтримці Київради, КМДА та київського міського голови, підприємство ПрАТ «ХК «Київміськбуд» отримало докапіталізацію в розмірі 2,56 млрд грн і переходить до наступного етапу антикризового плану.

Зокрема, посилено наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд» — ухвалено відповідне рішення про призначення нового голови наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд». Ним став виконуючий обов’язки першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Також наглядова рада ухвалила рішення щодо зміни правління компанії. Новим головою правління призначено Валерія Засуцького, фахового будівельника.

Ці кроки необхідні для подальшої реалізації антикризового плану компанії у 2026 році, зокрема:

стабілізації фінансового стану компанії;

встановлення більш прозорої комунікації та продуктивної співпраці з інвесторами;

поетапного відновлення будівництва на об’єктах компанії.

Також посилено комунікацію з урядом щодо вирішення питання компенсації ПрАТ «ХК «Київміськбуд» грошових коштів у сумі 2,28 млрд грн за передані компанії об’єкти «Укрбуду».

