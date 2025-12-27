Світові інвестиції в датацентри досягли рекордного $61 млрд цього року — S&P Global Сьогодні 23:27 — Фондовий ринок

Світові інвестиції в датацентри досягли рекордного $61 млрд цього року — S&P Global

Обсяг глобальних інвестицій у датацентри, з урахуванням угод злиття та поглинання (M&A), за 11 місяців 2025 року зріс до рекордного $61 млрд, перевищивши показник за весь 2024-й ($60,8 млрд).

Про це пише CNBC із посиланням на дані S&P Global.

Чому зріс обсяг інвестицій в датацентри

Рекордного обсягу досягли за меншої кількості угод — 104 проти 129 за весь минулий рік. Основна частина транзакцій припала на США, другим за активністю став Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Інвестиції зросли на тлі «глобального будівельного ажіотажу», зазначає S&P.

Підйому сприяв стрибок боргового фінансування. Випуск боргу на ринку датацентрів у січні-листопаді становив $182 млрд проти $92 млрд за весь 2024 рік. Зокрема Google, що належить Alphabet Inc., залучила $29 млрд, Amazon.com Inc. — $15 млрд, Meta — близько $31 млрд.

Тенденція до зростання запозичень спровокувала побоювання інвесторів. Акції Oracle Corp. 17 грудня впали на 5% після повідомлень ЗМІ про те, що Blue Owl на тлі боргу Oracle, що зростає, відмовилася інвестувати в її датацентр у Мічигані.

Oracle спростувала ці повідомлення, але після їхньої появи інвестори стали продавати папери Broadcom, Nvidia і Advanced Micro Devices, а Nasdaq Composite впав на максимальні приблизно за місяць 1,81%.

Тижнем раніше папери Oracle впали на 12% після публікації звітності, що показала несподіване зростання її капітальних витрат.

У листопаді інвестори активно продавали акції технологічних компаній, побоюючись «ШІ-бульбашки», пише видання.

На думку фахівців S&P Global Market Intelligence, ці страхи навряд чи матимуть масштабний вплив на будівництво потужностей датацентрів і M&A на цьому ринку.

Зведення нових датацентрів може бути тимчасово обмежене дефіцитом джерел енергії, внаслідок чого наявні центри стануть ціннішими.

У Європі потужності датацентрів, як очікується, будуватимуться повільніше, ніж в інших регіонах, але поки незрозуміло, чи призведе це до сплеску M&A-активності в умовах дефіциту активів. S&P очікує посилення такої активності на ринку датацентрів у 2026 році.

