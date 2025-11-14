До 2028 року ШІ та дата-центри спричинять дефіцит 44 ГВт електроенергії у США
Сполучені Штати можуть зіткнутися із суттєвою нестачею електроенергії. Причиною є стрімке зростання попиту на інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ) та дата-центри. Про це попередили аналітики інвестиційного банку Morgan Stanley.
Про це повідомляє Investing.com.
За прогнозами банку, дефіцит потужностей може сягнути приблизно 13 гігават (ГВт). Це становить близько 20% від необхідного обсягу для дата-центрів до 2028 року.
Аналітики підкреслили, що попит на ШІ є «найважливішим технологічним зрушенням» сучасності. Стівен Берд, керівник групи аналітиків, прогнозує дефіцит у 44 ГВт. Цей показник розрахований без урахування новітніх рішень.
Читайте також
Morgan Stanley вважає, що інноваційні рішення можуть зменшити цей розрив. Вони називають такі технології «time-to-power».
Для покриття дефіциту необхідні альтернативні джерела енергії. Серед них — газові-турбінні установки (до 20 ГВт) та паливні елементи Bloom Energy (до 8 ГВт). Також розглядається можливість будівництва дата-центрів на атомній енергії.
Банк також відзначив цікаву тенденцію: біткоїн-майнери перетворюють свої потужності на обчислювальні центри ШІ. Morgan Stanley підкреслив, що акції компаній, пов’язаних з інфраструктурою ШІ, зараз у центрі уваги.
Поділитися новиною
Також за темою
До 2028 року ШІ та дата-центри спричинять дефіцит 44 ГВт електроенергії у США
Коли відключень світла стане менше — в Укренерго відповіли
На танкерах у світовому океані накопичився мільярд барелів нафти
ICC Ukraine закликало НКРЕКП знизити тариф на передачу електроенергії
Чи може імпорт електроенергії скасувати графіки відключення світла
Британія надасть понад 17 млн доларів на відновлення енергетичного сектору України