До 2028 року ШІ та дата-центри спричинять дефіцит 44 ГВт електроенергії у США

Енергетика
До 2028 року ШІ та дата-центри спричинять дефіцит 44 ГВт електроенергії у США
До 2028 року ШІ та дата-центри спричинять дефіцит 44 ГВт електроенергії у США
Сполучені Штати можуть зіткнутися із суттєвою нестачею електроенергії. Причиною є стрімке зростання попиту на інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ) та дата-центри. Про це попередили аналітики інвестиційного банку Morgan Stanley.
Про це повідомляє Investing.com.
За прогнозами банку, дефіцит потужностей може сягнути приблизно 13 гігават (ГВт). Це становить близько 20% від необхідного обсягу для дата-центрів до 2028 року.
Аналітики підкреслили, що попит на ШІ є «найважливішим технологічним зрушенням» сучасності. Стівен Берд, керівник групи аналітиків, прогнозує дефіцит у 44 ГВт. Цей показник розрахований без урахування новітніх рішень.
Morgan Stanley вважає, що інноваційні рішення можуть зменшити цей розрив. Вони називають такі технології «time-to-power».
Для покриття дефіциту необхідні альтернативні джерела енергії. Серед них — газові-турбінні установки (до 20 ГВт) та паливні елементи Bloom Energy (до 8 ГВт). Також розглядається можливість будівництва дата-центрів на атомній енергії.
Банк також відзначив цікаву тенденцію: біткоїн-майнери перетворюють свої потужності на обчислювальні центри ШІ. Morgan Stanley підкреслив, що акції компаній, пов’язаних з інфраструктурою ШІ, зараз у центрі уваги.
За матеріалами:
Букви
