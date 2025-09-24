Microsoft відкрила у США дата-центр із потужністю у 10 разів більшою за суперкомп’ютери Сьогодні 02:00 — Технології&Авто

Microsoft відкрила у США дата-центр із потужністю у 10 разів більшою за суперкомп’ютери

Microsoft оголосила про запуск нового центру обробки даних Fairwater у місті Маунт-Плезант, штат Вісконсин.

Це перший об’єкт із серії гіпермасштабних дата-центрів, розроблених спеціально для навантажень штучного інтелекту. За словами компанії, Fairwater забезпечує продуктивність у десять разів вищу, ніж найшвидший на сьогодні суперкомп’ютер у світі, і працює як єдина система, а не як набір окремих машин.

Характеристики об’єкту

Об’єкт займає 315 акрів (понад 127 гектарів) та складається з трьох будівель загальною площею близько 111 000 м².

Для його спорудження знадобилося 120 км глибинних паль, 11,5 млн кг сталі та 190 км підземного кабелю.

Кожна стійка Fairwater укомплектована 72 графічними процесорами NVIDIA, з’єднаними за допомогою NVLink для надшвидкої комунікації.

Таке поєднання дає змогу обробляти до 865 000 токенів за секунду, а майбутні майданчики в Норвегії та Великій Британії використовуватимуть ще потужніші чипи NVIDIA GB300.

Дата-центр має двоповерхове планування для скорочення відстані між стійками й мінімізації затримок у мережі. Для охолодження використовується замкнена система рідинного охолодження, що забезпечує нульове споживання води завдяки безперервній рециркуляції. Fairwater оснащено однією з найбільших у світі установок водяного охолодження та модернізованим сховищем Azure BLOB, здатним підтримувати понад 2 млн транзакцій за секунду на кожний акаунт, усуваючи потребу в ручному шардінгу та забезпечуючи роботу з ексабайтними обсягами даних.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла назвав Fairwater «цілісним кластером із сотень тисяч пристроїв NVIDIA, об’єднаних достатньою кількістю оптоволокна, щоб оповити Землю 4,5 раза». Компанія підкреслює екологічність проєкту — використання відновлюваної енергії та співпрацю з місцевими громадами.

Fairwater у Вісконсині стане моделлю для майбутніх ШІ-центрів Microsoft у понад 70 регіонах світу, включно з Норвегією та Великою Британією. У компанії зазначають, що ці об’єкти символізують «десятки мільярдів доларів інвестицій і сотні тисяч передових ШІ-чипів», створюючи основу для навчання моделей штучного інтелекту у безпрецедентних масштабах.

