Microsoft відкрила у США дата-центр із потужністю у 10 разів більшою за суперкомп’ютери
Microsoft оголосила про запуск нового центру обробки даних Fairwater у місті Маунт-Плезант, штат Вісконсин.
Це перший об’єкт із серії гіпермасштабних дата-центрів, розроблених спеціально для навантажень штучного інтелекту. За словами компанії, Fairwater забезпечує продуктивність у десять разів вищу, ніж найшвидший на сьогодні суперкомп’ютер у світі, і працює як єдина система, а не як набір окремих машин.
Характеристики об’єкту
- Об’єкт займає 315 акрів (понад 127 гектарів) та складається з трьох будівель загальною площею близько 111 000 м².
- Для його спорудження знадобилося 120 км глибинних паль, 11,5 млн кг сталі та 190 км підземного кабелю.
- Кожна стійка Fairwater укомплектована 72 графічними процесорами NVIDIA, з’єднаними за допомогою NVLink для надшвидкої комунікації.
- Таке поєднання дає змогу обробляти до 865 000 токенів за секунду, а майбутні майданчики в Норвегії та Великій Британії використовуватимуть ще потужніші чипи NVIDIA GB300.
Дата-центр має двоповерхове планування для скорочення відстані між стійками й мінімізації затримок у мережі. Для охолодження використовується замкнена система рідинного охолодження, що забезпечує нульове споживання води завдяки безперервній рециркуляції. Fairwater оснащено однією з найбільших у світі установок водяного охолодження та модернізованим сховищем Azure BLOB, здатним підтримувати понад 2 млн транзакцій за секунду на кожний акаунт, усуваючи потребу в ручному шардінгу та забезпечуючи роботу з ексабайтними обсягами даних.
Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла назвав Fairwater «цілісним кластером із сотень тисяч пристроїв NVIDIA, об’єднаних достатньою кількістю оптоволокна, щоб оповити Землю 4,5 раза». Компанія підкреслює екологічність проєкту — використання відновлюваної енергії та співпрацю з місцевими громадами.
Fairwater у Вісконсині стане моделлю для майбутніх ШІ-центрів Microsoft у понад 70 регіонах світу, включно з Норвегією та Великою Британією. У компанії зазначають, що ці об’єкти символізують «десятки мільярдів доларів інвестицій і сотні тисяч передових ШІ-чипів», створюючи основу для навчання моделей штучного інтелекту у безпрецедентних масштабах.
