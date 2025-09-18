Microsoft вбудувала безоплатний ШІ Copilot Chat у Word, Excel та інші застосунки 18.09.2025, 01:07 — Технології&Авто

Microsoft вбудувала безоплатний ШІ Copilot Chat у Word, Excel та інші застосунки

Microsoft оголосила про інтеграцію Copilot Chat у всі основні програми Microsoft 365, зробивши штучний інтелект доступним мільйонам користувачів без окремої підписки.

Як повідомляє блог компанії, відтепер Copilot Chat доступний у Word, Excel, PowerPoint, Outlook та OneNote. ШІ працює у вигляді бічної панелі й адаптує відповіді залежно від документа, над яким працює користувач.

Функціонал дозволяє швидко переписувати та скорочувати тексти у Word, створювати слайди та пропонувати ілюстрації у PowerPoint, аналізувати таблиці й пояснювати формули в Excel. В Outlook Copilot може згенерувати чернетку відповіді чи звести довгі листування в кілька абзаців. У OneNote чат-бот допомагає швидко знайти потрібні матеріали та інтегрувати контент з інших файлів.

Microsoft підкреслює, що всі корпоративні передплатники Microsoft 365 отримають ці можливості безплатно. Однак підписка Microsoft 365 Copilot, що коштує $30 на місяць за користувача, залишатиметься актуальною: вона відкриває доступ до генерації зображень, роботи з великими файлами та пріоритетного використання потужніших моделей GPT-5 навіть у години пікового навантаження.

Оновлення демонструє прагнення Microsoft зробити штучний інтелект стандартом у щоденній роботі. Компанія інтегрує базові інструменти без підвищення вартості підписки, одночасно стимулюючи бізнес-клієнтів переходити на преміальні версії з розширеними функціями. Восени 2025 року планується наступний крок — додавання Copilot у продукти для фінансів, продажів і клієнтського сервісу, що має знизити витрати компаній на впровадження ШІ та прискорити їхні бізнес-процеси.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.