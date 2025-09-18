Apple готує MacBook Pro з сенсорним екраном
Відомий аналітик Мінґ-Чі Куо повідомив, що Apple активно працює над запуском сенсорних MacBook. За його прогнозами, першим пристроєм із сенсорним дисплеєм стане OLED MacBook Pro, виробництво якого розпочнеться наприкінці 2026 року.
Про це повідомляє 9to5Mac.
Очікується, що новий MacBook Pro отримає OLED-дисплей із сенсорним керуванням, працюватиме на процесорі Apple M6 та матиме оновлений дизайн корпусу, що зробить його ближчим за функціональністю до iPad і дозволить взаємодіяти з macOS за допомогою дотиків.
Сьогодні Apple пропонує MacBook Pro на чіпах M4. Уже у 2026 році компанія представить проміжне оновлення з M5-процесорами, яке стане перехідним етапом перед запуском редизайнованого MacBook Pro з OLED-екраном.
