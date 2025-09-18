Apple готує MacBook Pro з сенсорним екраном Сьогодні 02:19 — Технології&Авто

Apple готує MacBook Pro з сенсорним екраном

Відомий аналітик Мінґ-Чі Куо повідомив, що Apple активно працює над запуском сенсорних MacBook. За його прогнозами, першим пристроєм із сенсорним дисплеєм стане OLED MacBook Pro, виробництво якого розпочнеться наприкінці 2026 року.

Про це повідомляє 9to5Mac

Очікується, що новий MacBook Pro отримає OLED-дисплей із сенсорним керуванням, працюватиме на процесорі Apple M 6 та матиме оновлений дизайн корпусу, що зробить його ближчим за функціональністю до iPad і дозволить взаємодіяти з macOS за допомогою дотиків.

Сьогодні Apple пропонує MacBook Pro на чіпах M 4 . Уже у 2026 році компанія представить проміжне оновлення з M 5 -процесорами, яке стане перехідним етапом перед запуском редизайнованого MacBook Pro з OLED-екраном.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.