Європейські альтернативи Starlink потребують фінансової підтримки від ЄС

Starlink, широкий супутниковий зв’язок від SpaceX, допомагає захищати критично важливу інфраструктуру в Україні. Однак цього тижня на українській лінії фронту відбувся черговий тимчасовий збій зв’язку. Airbus SE, Thales SA та Leonardo SpA працюють над створенням «європейського космічного чемпіона».
Про це повідомляє Bloomberg.
Випробувальні польоти ракет наступного покоління заплановані на наступний рік. Супутникову компанію Eutelsat Communications SACA було рекапіталізовано та укладено нові космічні контракти з французькими військовими. Європейський Союз виділяє 6 мільярдів євро (7,1 мільярда доларів) для фінансування «суверенної» супутникової мережі Iris2.
Хоча Європа планує сотні низькоорбітальних супутників, SpaceX залишається лідером: понад 8000 супутників Starlink генерують близько 15 мільярдів доларів річного доходу, а оцінка компанії наближається до 400 мільярдів доларів. Крім того, покупка спектра у EchoStar приблизно за 17 мільярдів доларів зміцнила перевагу SpaceX у прямому супутниковому зв’язку.
Європейські проєкти, як Iris2 та модернізація Eutelsat, потребують значних інвестицій та координації між країнами. За словами аналітика Bloomberg Intelligence Джона Девіса, до програми можуть приєднатися Велика Британія та Канада.
Тиск щодо залучення більших коштів також означає, що можуть знадобитися додаткові злиття в секторі, який вже створив кілька таких компаній, як-от купівля Intelsat компанією SES або поглинання Hispasat компанією Indra.
За матеріалами:
The page
