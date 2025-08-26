Starlink продовжить працювати в Україні. В офісі президента Польщі спростували заяву віцепрем’єра — Finance.ua
укр
Starlink продовжить працювати в Україні. В офісі президента Польщі спростували заяву віцепрем’єра

28
У понеділок, 25 серпня, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українським біженцям. Документ, зокрема, передбачав продовження тимчасового захисту для громадян України, які тікають від війни, до березня 2026 року, повідомляє польське видання Interia.
За словами Навроцького, право на соціальні виплати за програмою «800 Плюс» зможуть отримувати лише офіційно працевлаштовані в Польщі українці.
Як пояснив віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський, згідно з рішенням президента, вже з 1 жовтня Польща не зможе платити за послуги супутникового інтернету від Starlink для України.
«Рішення Кароля Навроцького фактично блокує доступ України до інтернету, адже воно напряму пов’язане із законом про підтримку українців. У результаті це означає зупинку роботи Starlink, який Польща надавала Україні під час війни, а також кінець підтримки зберігання даних української влади в безпечному місці», — стверджує Гавковський.
Він додав, що не уявляє «кращого подарунка для армії володимира путіна, ніж відключення України від інтернету, що щойно вирішив зробити президент».
Водночас керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький спростував ці твердження. Він наголосив, що Польща не планує вимикати Starlink в Україні, оскільки його фінансування передбачене чинним законодавством.
«Президентська ініціатива потребує ефективного доопрацювання в парламенті у вересні. Те саме стосується й підтримки зберігання даних української адміністрації у безпечному місці», — зазначив Богуцький.
Нагадаємо, у березні Міністерство цифровізації Польщі заявляло, що країна витратила майже 83 мільйони доларів на систему зв’язку Starlink для України після початку повномасштабного вторгнення в неї росії. У польському уряді зазначили, що витратили майже 323 мільйони злотих на придбання та обслуговування терміналів Starlink для Києва. Ці кошти були виділені на придбання 24 560 терміналів і на щомісячну абонентську плату за послуги.
Колишній міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що Україна має альтернативу системі супутникового інтернету Starlink на випадок, якщо систему буде відключено для українських військових.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
