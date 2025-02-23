Міноборони: Україна має альтернативу Starlink — Finance.ua

Міноборони: Україна має альтернативу Starlink Сьогодні 19:55 — Казна та Політика

Міноборони: Україна має альтернативу Starlink

Україна має альтернативу системі супутникового інтернету Starlink на випадок, якщо систему буде відключено для українських військових.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час форуму «Україна. Рік — 2025».

«Щодо Starlink, ми вже працюємо над цим. Альтернативи є, не розголошуємо. Скоро разом із Мінцифри, Мінстратпромом, іншими нашими колегами зі Збройних сил, Міноборони, повідомимо як ми будемо мати ці рішення. Але вже рішення є, альтернативи є», — заявив Умєров.

Реакція президента

Також президент України повідомив, представники США не озвучували ультиматум офіційному Києву про блокування роботи станцій супутникового інтернету Starlink на території України.

Однак, Зеленський вважає, що українська сторона має бути готова до такого сценарію.

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«Вважаю, що відключати нас від Starlink не правильно. Тисячі систем — це лікарні, садочки, школи. Там без Starlink буде складно, це гуманітарний виклик для нас», — зауважив президент.

Водночас, Зеленський акцентував, що оплата західними партнерами за користування Starlink Україною продовжується.

«Ми сплачуємо гроші за це, дякую партнерам, Польща і Німеччина платять за це. Це не безкоштовна технологія, ми щомісячно платимо ренту. Тому будемо вважати, що поки нема таких ризиків, що це тільки в медіа. Але хто проінформований, той озброєний», — підкреслив президент.

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Нагадаємо, видання Reuters з посиланням на джерела повідомило , що американські дипломати обговорюють можливість відключення України від супутникової інтернет-системи Starlink, що належить Ілону Маску, якщо Київ відмовиться від запропонованих умов.

Зокрема, якщо українська сторона не підпише угоду про корисні копалини.

У ЦПД вiдповiли, що в Україні поки що не планують відключати супутниковий інтернет Starlink, незважаючи на новини про це у західних ЗМІ. Крім того, на фронті працюють альтернативні джерела.

Згодом американський бізнесмен Ілон Маск спростував інформацію про можливе відключення Starlink для України, назвавши її неправдивою.

Слово і Діло За матеріалами:

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