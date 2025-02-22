Польща продовжить платити абонплату за роботу Starlink в Україні — Finance.ua

Польща продовжить платити абонплату за роботу Starlink в Україні
Польща продовжить сплачувати абонплату за роботу терміналів супутникової системи високошвидкісного доступу до інтернету Starlink в Україні.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.
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«Я не можу уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща», — додав Гавковський.
Нагадаємо, як пише Reuters з посиланням на власні джерела, американські переговорники тиснуть на Київ задля підписання угоди про корисні копалини, погрожуючи можливим відключенням України від системи супутникового звʼязку Starlink.
Україна з початку повномасштабного вторгнення використовує Starlink для критично важливого зв’язку на фронті, обʼєктах критичної інфраструктури, а також для забезпечення потреб цивільного населення.
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На новину відреагував керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, існують альтернативні технології до Starlink, які працюють на фронті.
Дональд Трамп вважає, що Сполучені Штати надали Україні величезну матеріальну допомогу, за яку мають отримати компенсацію. Він заявляє про 350 млрд доларів.
У запропонованій угоді про корисні копалини мова була насамперед про графіт, уран, титан та літій, які є надважливими компонентами в акумуляторах. Без них сучасний світ просто не може існувати. Й у майбутньому вони гратимуть ще більшу роль у техніці та електроніці.
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