Спікер ВР відповів, коли Україна почне працювати над укладенням угоди про корисні копалини зі США — Finance.ua

Спікер ВР відповів, коли Україна почне працювати над укладенням угоди про корисні копалини зі США Сьогодні 18:33 — Казна та Політика

З початку наступного тижня український уряд почне серйозно працювати над укладенням угоди про корисні копалини та гарантії безпеки з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, повідомляє NHK.

Стефанчук наголосив, що український уряд з понеділка почне роботу експертної групи над підписанням угоди про рідкісноземи з США.

Він сказав, що Україна готова працювати з партнерами щодо корисних копалин країни, але хоче отримати конкретні гарантії безпеки.

Спікер Верховної Ради також зазначив, що країна має намір вести конструктивні дискусії та прагне якомога швидше провести саміт із США.

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Водночас Стефанчук нагадав, що український президент Володимир Зеленський запропонував Сполученим Штатам спільно розробляти українські копалини в рамках свого «плану перемоги» у вересні минулого року.

Нагадаємо, за даними Reuters, американські переговорники тиснуть на Київ задля підписання угоди про корисні копалини, погрожуючи можливим відключенням України від системи супутникового звʼязку Starlink.

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