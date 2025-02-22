США тиснуть на Київ через угоду про корисні копалини, погрожуючи відключенням Starlink: що кажуть в Україні — Finance.ua

США тиснуть на Київ через угоду про корисні копалини, погрожуючи відключенням Starlink: що кажуть в Україні Сьогодні 13:56 — Казна та Політика

США тиснуть на Київ через угоду про корисні копалини, погрожуючи відключенням Starlink: що кажуть в Україні

Американські переговорники тиснуть на Київ задля підписання угоди про корисні копалини, погрожуючи можливим відключенням України від системи супутникового звʼязку Starlink.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Загроза відключення Starlink

Як зазначається, питання обмеження доступу України до Starlink порушили під час обговорень між офіційними особами США та України після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.

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Потім про це знову заговорили під час зустрічі спеціального представника США в Україні Кіта Келлога із Зеленським.

Під час зустрічі Україні повідомили, що їй загрожує «неминуче відключення від Starlink», якщо угоду про корисні копалини не завершать. Співрозмовник Reuters заявив, що «втрата Starlink була б серйозним ударом» для України.

Як Україна використовує Starlink у війні

Україна з початку повномасштабного вторгнення використовує Starlink для критично важливого зв’язку на фронті, обʼєктах критичної інфраструктури, а також для забезпечення потреб цивільного населення.

У грудні 2024 року SpaceX отримала контракт від міністерства оборони США на розширення доступу України до Starshield — більш безпечної, мілітаризованої версії супутникової мережі Starlink.

Старша наукова співробітниця Атлантичної ради Мелінда Харінг зазначила, що Starlink допомагає Україні запускати безпілотники — ключовий елемент її військової стратегії.

За її словами, втрата супутників змінила б правила гри, бо зараз, з їх використанням, Україна має паритет 1:1 з росією у використанні БПЛА й артилерійських снарядів.

Що кажуть в Україні

На новину відреагував керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, існують альтернативні технології до Starlink, які працюють на фронті.

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«Через новини про Starlink точно не треба казати „пропало все“. По-перше — не відключають. По-друге — є альтернативні речі, які на фронті працюють», — наголосив очільник ЦПД.

Нагадаємо, останніми днями інформаційне поле переповнене новинами щодо пропозиції президента США Дональда Трампа відносно контролю над рідкісноземельними металами України та відмови очільника нашої держави Володимира Зеленського підписати цю угоду.

Finance.ua розповідає, що в собі несе угода про корисні копалини для нас та американців, які ресурси загалом ми маємо та як зараз ними розпоряджаємося.

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