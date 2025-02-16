Україна не підписала угоду зі США щодо «рідкісноземів», адже документ ще не готовий, — Зеленський Сьогодні 13:50 — Казна та Політика

Україна не підписала угоду зі США щодо «рідкісноземів», адже документ ще не готовий, — Зеленський

Україна не підписала угоду про партнерство з США. Документ поки не готовий для того, щоб захистити інтереси країни.

Про це заявив президент України під час спілкування з журналістами на Мюнхенській конференції з безпеки.

«Угода підписується на рівні міністрів. Але я президент і буду мати на якість цього документу вплив. І тому я не дав міністрам підписувати угоду, тому що вона не готова, на мою думку. Вона ще не готова для того, щоб захистити наші інтереси», — сказав він.

Як підкреслив президент, для нього дуже важливо говорити про інвестиції в Україну і це має бути виписано юридично коректно.

«І тоді можна думати, як розподіляти прибутки, якщо це все пов’язано з гарантіями безпеки. Цього зв’язку в документі я поки не бачу», — зазначив він, додавши, щоцей зв’язок повинен бути зрозумілим.

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Нагадаємо, як заявив сенатор США Ліндсі Грем, угода України та Сполучених Штатів Америки щодо рідкісноземельних металів — це справжній прорив. Вона пояснить американцям, навіщо Штатам захищати Україну.

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