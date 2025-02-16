Україна не підписала угоду зі США щодо «рідкісноземів», адже документ ще не готовий, — Зеленський — Finance.ua
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Україна не підписала угоду зі США щодо «рідкісноземів», адже документ ще не готовий, — Зеленський

Казна та Політика
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Україна не підписала угоду зі США щодо «рідкісноземів», адже документ ще не готовий, — Зеленський
Україна не підписала угоду зі США щодо «рідкісноземів», адже документ ще не готовий, — Зеленський
Україна не підписала угоду про партнерство з США. Документ поки не готовий для того, щоб захистити інтереси країни.
Про це заявив президент України під час спілкування з журналістами на Мюнхенській конференції з безпеки.
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«Угода підписується на рівні міністрів. Але я президент і буду мати на якість цього документу вплив. І тому я не дав міністрам підписувати угоду, тому що вона не готова, на мою думку. Вона ще не готова для того, щоб захистити наші інтереси», — сказав він.
Як підкреслив президент, для нього дуже важливо говорити про інвестиції в Україну і це має бути виписано юридично коректно.
«І тоді можна думати, як розподіляти прибутки, якщо це все пов’язано з гарантіями безпеки. Цього зв’язку в документі я поки не бачу», — зазначив він, додавши, щоцей зв’язок повинен бути зрозумілим.
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Нагадаємо, як заявив сенатор США Ліндсі Грем, угода України та Сполучених Штатів Америки щодо рідкісноземельних металів — це справжній прорив. Вона пояснить американцям, навіщо Штатам захищати Україну.
За матеріалами:
РБК-Україна
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