Трамп заявив, що Україна «по суті погодилася» надати США доступ до рідкісноземельних металів на 500 млрд доларів — Finance.ua
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Трамп заявив, що Україна «по суті погодилася» надати США доступ до рідкісноземельних металів на 500 млрд доларів

Казна та Політика
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Трамп заявив, що Україна «по суті погодилася» надати США доступ до рідкісноземельних металів на 500 млрд доларів
Трамп заявив, що Україна «по суті погодилася» надати США доступ до рідкісноземельних металів на 500 млрд доларів
Президент США Дональд Трамп стверджує, що Україна «по суті погодилася» надати доступ до рідкісноземельних металів на суму 500 млрд доларів в якості оплати за військову допомогу.
Його цитує New York Post.
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«У них надзвичайно цінна земля з точки зору рідкісноземельних [мінералів], з точки зору нафти та газу, з точки зору інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були у безпеці, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів [в Україні]», — сказав Трамп в інтерв’ю Fox News.
За його словами, Україна надасть США рідкісноземельні мінерали на суму 500 млрд доларів за допомогу у воєнних діях та постійну підтримку.
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«Я сказав їм, що мені потрібно рідкісноземельних [мінералів] на суму, еквівалентну приблизно 500 мільярдам доларів, і вони, по суті, погодилися це зробити», — стверджує він.
«Я сказав їм: Ми маємо щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші», — додав Трамп.
За матеріалами:
Слово і Діло
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