Зеленський відповів на пропозицію Трампа: Україна готова видобувати корисні копалини з партнерами — Finance.ua

Зеленський відповів на пропозицію Трампа: Україна готова видобувати корисні копалини з партнерами Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Зеленський відповів на пропозицію Трампа: Україна готова видобувати корисні копалини з партнерами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із напрямків «Плану перемоги» є інвестиції в корисні копалини, та підкреслив, що Україна відкрита до співпраці з партнерами в цій сфері.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Одним із важливих економічних пунктів «Плану перемоги» є залучення інвестицій у корисні копалини України, зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна має значні поклади корисних копалин, частина яких була окупована росією ще з 2014 року.

Україна відкрита до розробки цих ресурсів у партнерстві з тими, хто допомагає захищати її території, зокрема через надання військової підтримки, санкції та інші заходи, наголосив він.

Президент також повідомив, що обговорював це питання у вересні під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

«Я йому казав, що окей, ми відкриті, щоб заходили інвестиції американських компаній», — зазначив Зеленський, додавши, що у випадку контролю росії корисних копалин, є загроза, що «туди зайдуть» інші країни, такі як Іран та Північна Корея.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп на питання, як він бачить взаємодію з Україною повідомив, що зацікавлений у рідкоземельних українських ресурсах.

Раніше Зеленський додав пункт про рідкоземельні ресурси до Плану перемоги, сподіваючись на підтримку з боку США. Джерело в Офісі президента зазначило, що важливим аспектом є забезпечення безпеки при використанні цих ресурсів.

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