Рютте назвав умову для переговорів Зеленського з путіним — Finance.ua

Рютте назвав умову для переговорів Зеленського з путіним Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Рютте назвав умову для переговорів Зеленського з путіним

Стратегія НАТО полягає у військовій допомозі Україні. Якогось моменту Київ зможе розпочати переговори з росією на умовах сили.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференції у Брюсселі

«Ми масово підтримаємо Україну військовою допомогою, щоб переконатися, що вони спроможні дати відсіч», — сказав він.

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За його словами, НАТО не дозволить путіну досягти свого в Україні.

«Наразі ми бачимо, що на східній лінії росіяни досягають невеликих успіхів, але значною ціною, і я щодня вражений винахідливістю України, її креативністю, здатністю вигадувати нові ідеї», — заявив Рютте, зазначивши безпілотники.

Генсек НАТО повідомив, що США та інші країни надають значну допомогу Україні.

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«Що нам потрібно зробити, це переконатися, що Україна може продовжувати робити це (опиратися агресії, — ред.)», — сказав він.

Рютте впевнений, що путін не досягне свого. «І якщо одного дня Зеленський і його команда вирішать обговорити з росією, як покласти цьому кінець, що він зробить це з позиції сили», — додав генсек НАТО.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, за даними опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова, у серпні 2024 року, після 2,5 років повномасштабної агресії, 54% українців вважають, що у разі ще тривалішої війни з росією Україна зможе вистояти.

При цьому більшість українців (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з росією, у майбутньому рф знову атакуватиме Україну.

За даними опитування Центру Разумкова, у червні 2024 року 80% опитаних вірили у перемогу України у війні, не вірили — 12% респондентів.

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