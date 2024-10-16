Рютте назвав умову для переговорів Зеленського з путіним — Finance.ua

Рютте назвав умову для переговорів Зеленського з путіним
Стратегія НАТО полягає у військовій допомозі Україні. Якогось моменту Київ зможе розпочати переговори з росією на умовах сили.
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференції у Брюсселі.
«Ми масово підтримаємо Україну військовою допомогою, щоб переконатися, що вони спроможні дати відсіч», — сказав він.
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За його словами, НАТО не дозволить путіну досягти свого в Україні.
«Наразі ми бачимо, що на східній лінії росіяни досягають невеликих успіхів, але значною ціною, і я щодня вражений винахідливістю України, її креативністю, здатністю вигадувати нові ідеї», — заявив Рютте, зазначивши безпілотники.
Генсек НАТО повідомив, що США та інші країни надають значну допомогу Україні.
«Що нам потрібно зробити, це переконатися, що Україна може продовжувати робити це (опиратися агресії, — ред.)», — сказав він.
Рютте впевнений, що путін не досягне свого. «І якщо одного дня Зеленський і його команда вирішать обговорити з росією, як покласти цьому кінець, що він зробить це з позиції сили», — додав генсек НАТО.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, за даними опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова, у серпні 2024 року, після 2,5 років повномасштабної агресії, 54% українців вважають, що у разі ще тривалішої війни з росією Україна зможе вистояти.
- При цьому більшість українців (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з росією, у майбутньому рф знову атакуватиме Україну.
- За даними опитування Центру Разумкова, у червні 2024 року 80% опитаних вірили у перемогу України у війні, не вірили — 12% респондентів.
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