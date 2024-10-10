НАТО збільшує витрати на оборону — Bloomberg
Країни НАТО, що розташовані на сході Європи, збільшили свої витрати на оборону до небаченого рівня після вторгнення рф в Україну. Лише цього року вони досягли 70 млрд доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
«Наразі замовлення на літаки, вертольоти, танки та ракетні системи ростуть. Далі буде необхідно набрати персонал з відповідними навичками», — пише видання.
Вказується, що «після майже нічого не роблення» в цій галузі протягом 20 років, «Європа здійснює стрибок від машин першого або другого покоління відразу до четвертого або п’ятого покоління, від комп’ютера з 386 процесорами до найсучасніших багатоядерних мережевих рішень».
Bloomberg нагадує, що за рік до повномасштабного вторгнення рф в Україну, серед найбільших економік континенту лише Британія досягла встановленого Альянсом цільового показника у 2% від валового внутрішнього продукту.
Серед країн, що найбільше інвестують у безпеку — Польща. Вона вкладає в оборону більше 4% власного ВВП. Замовлення Варшави включають десятки винищувачів, понад 1300 танків з Кореї та США та 100 ударних гелікоптерів AH-64E Apache від Boeing Co., що на суму 10 млрд доларів є найбільшою закупівлею країни за всю її історію. Також у серпні уряд країни підписав угоду на 1,2 млрд доларів із Raytheon Technologies Corp. про виробництво компонентів батарей ППО Patriot.
«Ми будемо однією з найсильніших армій у цій частині Європи, але також і в НАТО», — заявив начальник польової артилерії сухопутних військ Польщі. Гжегож Потшускі.
Крім того, Польща зобов’язалася до 2035 року збільшити кількість професійних солдатів більш ніж удвічі, довівши їх кількість до 250 000 осіб.
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