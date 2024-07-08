В Україні вже впровадили 324 стандарти НАТО — Міноборони Сьогодні 14:30

В Україні вже впровадили 324 стандарти НАТО — Міноборони

Станом на початок липня 2024 року Міністерство оборони, Збройні сили та інші складові сектору безпеки і оборони України впровадили 324 стандарти НАТО. У першому півріччі 2024 року було прийнято 23 нові стандарти.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Впровадження стандартів НАТО передбачено Планом пріоритетних дій Уряду на 2024 рік. У рамках пакету Цілей партнерства Україна — НАТО нашій країні до 2025 року запропоновано впровадити 218 стандартів Альянсу. Станом на липень 2024 року Україна прийняла вже 190. Ми виконуємо своє домашнє завдання щодо взаємосумісності з НАТО. Паралельно працюємо над реалізацією спільних середньострокових та довгострокових проєктів», — зазначив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, перший заступник міністра оборони України.

Окрім того, з власної ініціативи Україна впровадила ще 134 стандарти.

Впроваджені стандарти НАТО стосуються експлуатації озброєння та військової техніки, безпеки зберігання боєприпасів та вибухових речовин, управління військами, застосування комунікаційних та інформаційних систем, якості товарів, інженерного, авіаційного та медичного забезпечення, тощо.

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Наразі у НАТО діє 1150 стандартів, які постійно переглядаються і оновлюються.

«Україна також розпочинає запровадження стандартів НАТО, передбачених Переліком початкових вимог взаємосумісності з НАТО для України, підписаним Генсеком НАТО», — додав генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Стандарти НАТО забезпечують уніфікацію та взаємосумісність Збройних сил, регламентуючи різні сфери діяльності сектору безпеки та оборони.

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