Члени НАТО домовились про фінансову підтримку України на €40 млрд напередодні саміту альянсу — Reuters Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Члени НАТО домовились про фінансову підтримку України на €40 млрд напередодні саміту альянсу — Reuters

Союзники по НАТО домовилися виділити військову допомогу Україні у розмірі €40 млрд наступного року.

Про це повідомив Reuters європейський дипломат за тиждень до запланованої зустрічі лідерів альянсу у Вашингтоні.

Зобовʼязання підтримки для України стануть ключовою частиною ширшого пакету для Києва, який має наголосити на підтримці НАТО у в довгостроковій перспективі та прокласти шлях до можливого членства країни у військовому альянсі з 32 країн.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до держав-членів з проханням зберегти військову допомогу Україні на тому ж рівні, що й у роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році, склавши загалом близько €40 млрд на рік.

Лідери НАТО підпишуть це зобовʼязання наступного тижня у Вашингтоні.

За словами дипломата, хоча держави-члени не підтримали первісне прохання Столтенберга про таке багаторічне зобовʼязання, пакт включає положення про переоцінку внесків союзників на майбутніх самітах НАТО.

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Джерело зазначило, що союзники також вирішили підготувати два звіти протягом наступного року, щоб встановити, яка країна постачає які вантажі в Україну, щоб задовольнити вимоги більшої прозорості в альянсі.

У угоді йдеться, що держави-члени «намагатимуться виконати це зобовʼязання за допомогою пропорційних внесків».

Фінансове зобовʼязання є частиною ширшого пакету заходів щодо України, який лідери НАТО погодять на саміті у Вашингтоні з 9 по 11 липня.

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У червні союзники вирішили, що НАТО візьме на себе активнішу роль у координації постачання зброї в Україну, взявши на себе управління від Сполучених Штатів у спробі захистити цей процес, оскільки скептично налаштований по відношенню до НАТО Дональд Трамп балотується на другий термін як президент США.

Напередодні вашингтонського саміту союзники, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи слід посилювати формулювання НАТО щодо майбутнього членства України в альянсі і як це зробити. Офіційна лінія НАТО полягає в тому, що Україна приєднається одного разу, але не поки країна перебуває у стані війни. «Майбутнє України — в НАТО», — заявили її лідери на торішньому саміті у Вільнюсі.

За словами дипломатів, деякі союзники хочуть посилити це формулювання, пропонуючи на саміті оголосити, що шлях України до членства є «незворотним».

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