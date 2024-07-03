Члени НАТО домовились про фінансову підтримку України на €40 млрд напередодні саміту альянсу — Reuters
Союзники по НАТО домовилися виділити військову допомогу Україні у розмірі €40 млрд наступного року.
Про це повідомив Reuters європейський дипломат за тиждень до запланованої зустрічі лідерів альянсу у Вашингтоні.
Зобовʼязання підтримки для України стануть ключовою частиною ширшого пакету для Києва, який має наголосити на підтримці НАТО у в довгостроковій перспективі та прокласти шлях до можливого членства країни у військовому альянсі з 32 країн.
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до держав-членів з проханням зберегти військову допомогу Україні на тому ж рівні, що й у роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році, склавши загалом близько €40 млрд на рік.
Лідери НАТО підпишуть це зобовʼязання наступного тижня у Вашингтоні.
За словами дипломата, хоча держави-члени не підтримали первісне прохання Столтенберга про таке багаторічне зобовʼязання, пакт включає положення про переоцінку внесків союзників на майбутніх самітах НАТО.
Джерело зазначило, що союзники також вирішили підготувати два звіти протягом наступного року, щоб встановити, яка країна постачає які вантажі в Україну, щоб задовольнити вимоги більшої прозорості в альянсі.
У угоді йдеться, що держави-члени «намагатимуться виконати це зобовʼязання за допомогою пропорційних внесків».
Фінансове зобовʼязання є частиною ширшого пакету заходів щодо України, який лідери НАТО погодять на саміті у Вашингтоні з 9 по 11 липня.
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У червні союзники вирішили, що НАТО візьме на себе активнішу роль у координації постачання зброї в Україну, взявши на себе управління від Сполучених Штатів у спробі захистити цей процес, оскільки скептично налаштований по відношенню до НАТО Дональд Трамп балотується на другий термін як президент США.
Напередодні вашингтонського саміту союзники, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи слід посилювати формулювання НАТО щодо майбутнього членства України в альянсі і як це зробити. Офіційна лінія НАТО полягає в тому, що Україна приєднається одного разу, але не поки країна перебуває у стані війни. «Майбутнє України — в НАТО», — заявили її лідери на торішньому саміті у Вільнюсі.
За словами дипломатів, деякі союзники хочуть посилити це формулювання, пропонуючи на саміті оголосити, що шлях України до членства є «незворотним».
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