Президент розповів, коли Україна вступить в НАТО — Finance.ua

Президент розповів, коли Україна вступить в НАТО Сьогодні 15:00

Президент розповів, коли Україна вступить в НАТО

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна набуде членства в Організації Північноатлантичного договору після перемоги у війні з росією.

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Про це Зеленський сказав під час спільної зустрічі з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО, за участі генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

«На мою особисту думку, ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що під час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, а для когось є просто скепсис через це. І безумовно, рівень України як країни, яка проходить через повномасштабну війну, стосовно її сумісності і рівня військових тощо, ніхто не буде підіймати питання. Безумовно, ви і ваші побратими на фронті - це високого рівня фахівці в різних напрямках», наголосив Зеленський.

Президент додав, що рішення про вступ України в Альянс залежить від одностайного консенсусу усіх країн-членів Альянсу.

«А більшість — це питання політичне. А щоби політично Україну взяли в Альянс — для цього потрібна перемога», — додав Зеленський.

Однієї з причин війни Росії проти України глава держави називає те, що Україна до цього не набула членства в НАТО.

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«Ще багато років тому був також відповідний скепсис у деяких членів, і Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами, у них був діалог. Вона робила все, щоби Україну не взяли не тільки в НАТО, а й в Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалась, і щоб вона не була відірвана від впливу зосійської федерації. Тому, щоб відірватись від цього впливу — треба захистити свою незалежність з результатом перемоги», — пояснив він.

Довідка Finance.ua:

29 квітня у Києві Столтенберг заявив, що не очікує на липневому саміті Альянсу у Вашингтоні на одностайний консенсус серед усіх 32 країн-членів НАТО у питанні запрошення України вступити в Альянс. Водночас, він сподівається, що НАТО продемонструє, що робить Україну ближчою до Альянсу.

УНІАН За матеріалами:

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