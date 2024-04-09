Міноборони залучило експертів НАТО для внутрішнього аудиту — Finance.ua

Міноборони залучило експертів НАТО для внутрішнього аудиту
Міністерство оборони залучило аудиторів із держав-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) для внутрішнього аудиту.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
«При Міністерстві оборони України вперше за час існування відомства створено новий координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту — Аудиторський комітет», — сказано в повідомленні.
До складу комітету входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України з багаторічним досвідом надання послуг із внутрішнього аудиту.
Аудиторський комітет створюється для консультацій та розгляду питань, пов’язаних із провадженням діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення його роботи в Міністерстві оборони, підтримання високої довіри суспільства до Міністерства як державної інституції.
Він підсилюватиме функцію внутрішнього аудиту, й водночас буде органом, який розбудовуватиме його функціонал.
«Створення Аудиторського комітету — це можливість залучити до роботи у сфері внутрішнього аудиту визнаних іноземних партнерів. Міноборони запросило до комітету фахівців, які мають належну експертизу, репутацію, авторитет, навички й досвід. Орган слугуватиме „запобіжником“ від політичного втручання. Такий крок говорить про нашу готовність до впровадження найвищих міжнародних стандартів», — зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.
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