Міноборони залучило експертів НАТО для внутрішнього аудиту — Finance.ua

Міноборони залучило експертів НАТО для внутрішнього аудиту Сьогодні 06:34 — Казна та Політика

Міноборони залучило експертів НАТО для внутрішнього аудиту

Міністерство оборони залучило аудиторів із держав-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) для внутрішнього аудиту.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

«При Міністерстві оборони України вперше за час існування відомства створено новий координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту — Аудиторський комітет», — сказано в повідомленні.

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До складу комітету входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України з багаторічним досвідом надання послуг із внутрішнього аудиту.

Аудиторський комітет створюється для консультацій та розгляду питань, пов’язаних із провадженням діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення його роботи в Міністерстві оборони, підтримання високої довіри суспільства до Міністерства як державної інституції.

Він підсилюватиме функцію внутрішнього аудиту, й водночас буде органом, який розбудовуватиме його функціонал.

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«Створення Аудиторського комітету — це можливість залучити до роботи у сфері внутрішнього аудиту визнаних іноземних партнерів. Міноборони запросило до комітету фахівців, які мають належну експертизу, репутацію, авторитет, навички й досвід. Орган слугуватиме „запобіжником“ від політичного втручання. Такий крок говорить про нашу готовність до впровадження найвищих міжнародних стандартів», — зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

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