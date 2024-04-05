У Міноборони анонсували запровадження смарт-мобілізації в Україні — Finance.ua

У Міноборони анонсували запровадження смарт-мобілізації в Україні Сьогодні 16:01

У Міноборони анонсували запровадження смарт-мобілізації в Україні

У Міноборони анонсували смарт-мобілізацію в Україні. Подати заявку на мобілізацію можна буде у два кліки.

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв'ю АрміяInform

«Наступний етап — це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: „Я хочу стати оператором дронів“, „Я хочу стати артилеристом“ тощо», — сказала вона.

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За словами заступниці голови Міноборони, важливим є саме рекрутинговий підхід, бо коли людина буде розуміти весь свій маршрут у війську і зможе його контролювати шляхом власного вибору, то питання щодо електронних повісток, самого факту їхнього існування відпаде само по собі.

«Я вважаю, що людина має мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це — цільовий рекрутинг. Цивільна аналогія: коли після випуску з вишу за кращих студентів борються працедавці», — додала вона.

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Черногоренко зазначила, що ЗСУ наразі - це найбільший працедавець у країні і він може боротися за найкращих людей із цивільного життя «і тоді ми станемо ще швидшими і ще технологічнішими».

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Окрім того, статус «обмежено придатний» до військової служби скасували в Україні. Військовозобов'язані, які мають цей статус, мають пройти військово-лікарську комісію.

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