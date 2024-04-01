Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи — Finance.ua

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Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи

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Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи
Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи
Міністерство оборони України запровадило новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил України, який передбачає чотири етапи, пише robota.ua.
«Алгоритм покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн», — йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони.
Відтепер Генеральний штаб визначатиме військові частини пріоритетного комплектування. Відповідно до військової доцільності, саме вони потребують вчасного поповнення особовим складом для нищення ворога. Перелік таких частин широкий і надалі буде переглядатись раз на місяць. Саме у них кандидати насамперед можуть обрати собі посаду.
З’ясувати, чи входить військова частина до списку пріоритетних, можна у рекрутера чи уповноваженого представника.

Алгоритм зарахування на військову службу

Етап 1. Вибір посади та військової частини
Кандидат може обрати посаду та військову частину, звернувшись:
Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи
Етап 2. Співбесіда та комунікації з військовою частиною
Після того як кандидат обрав посаду, відбуваються комунікації з відповідною військовою частиною (співбесіда, перевірка фізичної підготовки, психолого- діагностичне тестування), яка здійснює пошук кандидатів на заміщення вакантних посад. За підсумками таких комунікацій військова частина видає кандидату рекомендаційний лист, з яким необхідно звернутися до ТЦК.
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Етап 3. Оформлення у у ТЦК СП
Особа з рекомендаційним листом повинна відвідати ТЦК СП для уточнення особових даних, проходження ВЛК та професійного відбору та формування особової справи.
Якщо під час відбору визначається невідповідність кандидата обраній посаді, йому/їй пріоритетно пропонуються інші посади в обраній військовій частині.
Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи
Етап 4. Направлення для проходження військової служби
Кандидату видається направлення для проходження військової служби. Якщо кандидат має досвід проходження військової служби протягом останніх 10 років, він отримує направлення безпосередньо до визначених військових частин відповідно до наданих рекомендаційних листів. Якщо ж такого досвіду немає, кандидата відправлять до навчального центру.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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