Професії, за якими нададуть бронювання від мобілізації — Finance.ua

Професії, за якими нададуть бронювання від мобілізації Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Професії, за якими нададуть бронювання від мобілізації

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав норму щодо організації та порядку бронювання військовозобов'язаних.

Про це написала член комітету, депутат від фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

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«Комітет нацбезпеки, оборони і розвідки продовжив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема розглянуто 710 правок, які стосуються змін до 25 статті щодо організації та порядку бронювання військовозобов'язаних, проходження базової військової служби та заходів впливу щодо громадян, які не виконують свої обов’язки», — зазначила Фріз.

За її словами, Комітет пропонує надати бронювання:

працівникам критично важливих підприємств;

в органах державної влади (категорії А; 50% - Б, В);

інших державних органах;

Національній поліції України;

Національному антикорупційному бюро України;

Державному бюро розслідувань, органах прокуратури;

Бюро економічної безпеки України;

Державній службі України з надзвичайних ситуацій;

Державній кримінально-виконавчій службі України;

Службі судової охорони;

в судах, установах системи, правосуддя та органах досудового розслідування;

патронатних службах органів державної влади, юрисдикція яких розповсюджується на всю територію України.

Фріз додала, що Комітет залишив чинною норму щодо непризову під час дії воєнного стану осіб 18−24 років.

«Вони за власним бажанням до свого 24-річчя можуть обрати термін проходження базової військової служби: під час дії воєнного стану 3 місяці, мирного часу-5 місяців. Проходження базової військової служби передбачає отримання військової облікової спеціальності та перехід з статусу призовника в статус військовозобв'язаного, з подальшою можливістю бути мобілізованим під час дії воєнного стану», — пояснила вона.

Раніше Фріз повідомляла , що запропоновані урядом поправки передбачають збільшення штрафів за ухилення від мобілізації. Очікується, що штрафи можуть складати 100 тисяч гривень або більше.

Довідка Finance.ua:

новий закон про мобілізацію запроваджує базову військову підготовку в університетах з 2025 року, строкову військову службу тривалістю 5 місяців у мирний час та 3 місяці у воєнний час замість строкової служби, мобілізацію з 25 до 60 років та відстрочку від військової служби до досягнення призовного віку для громадян з 18 років;

голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха раніше розповідав, що до кінця березня у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання;



очікується, що економічне бронювання від мобілізації принесе бюджету 200 млрд грн на рік.



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