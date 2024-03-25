У ВР розповіли, скільки принесе економічне бронювання від мобілізації бюджету — Finance.ua

У ВР розповіли, скільки принесе економічне бронювання від мобілізації бюджету Сьогодні 15:16 — Казна та Політика

У ВР розповіли, скільки принесе економічне бронювання від мобілізації бюджету

Економічне бронювання від мобілізації принесе бюджету 200 млрд грн на рік.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха під час конгресу «Реформа системи публічних фінансів — шлях до Відновлення України», повідомляє FinClub.

«Зараз діяльність комітету фокусується на забезпеченні потреб фінансування бюджету через різні інструменти. Першим є пряме фіскальне забезпечення оборонних видатків. І тут ми покладаємося не на масове збільшення податків, а на створення нових механізмів, на пошук нових інструментів, нових шляхів. І в тому числі, ми не відкидаємо питання економічного бронювання, яке, за нашими розрахунками, може приносити від 200 млрд грн на рік», — заявив Дмитро Наталуха.

За словами голови Advanter Group Андрія Длигача, який представив результати опитування представників бізнесу, дві третини опитаних підтримали економічне бронювання працівників із зарплатами від 30 тис. грн. «Більшість вважають, що економічне бронювання є раціональним правильним кроком, який дозволить детенізувати зарплати і збільшить надходження до бюджету», — сказав він.

Інші 35% назвали це неприпустимим, бо це означитиме, що «війна — для бідних».

«Наше моделювання показало, що пороговим значенням подальшої мобілізації чоловіків з бізнесу є показник в 15%. Якщо більш ніж 15% чоловіків буде мобілізовано ще додатково з тих, що зараз підлягають призову, починається катастрофічне падіння оборотів бізнесу», — заявив Андрій Длигач.

Мобілізація 25% працівників може призвести до втрати більше половини обороту українського бізнесу.

«Пропонується встановлення межі зарплати в 30 тис. грн, яка дозволяє забронювати 570 тис. працівників, критичних для бізнесу, а з іншого боку збільшити надходження до держбюджету на 165 млрд грн», — оцінює Андрій Длигач.

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