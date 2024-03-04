«8 людей, які працюють, мають забезпечувати одну на фронті». Уряд працює над новою системою бронювання — Finance.ua

«8 людей, які працюють, мають забезпечувати одну на фронті». Уряд працює над новою системою бронювання Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

«8 людей, які працюють, мають забезпечувати одну на фронті». Уряд працює над новою системою бронювання

Кабінет міністрів працює над новою системою підходів до бронювання працівників.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції 4 березня.

Він нагадав, що зараз в Україні заброньовані близько 700 тисяч людей. Але зміни у бронюванні потрібні, тому що держава покладається виключно на власні надходження для утримання армії.

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«Восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає, ризикує своїм життям на фронті. Якщо співвідношення менше, тоді ефективність втрачається. Це значить, що ми не будемо мати спроможності забезпечити наші сили безпеки й оборони», — сказав прем'єр.

Він наголосив, що бронювання від мобілізації мають отримувати ті, хто наповнює держбюджет.

«Ми хочемо вдосконалити цей підхід, щоб він був більш справедливим», − повідомив Шмигаль.

Головні критерії для бронювання

На думку Шмигаля, в законопроєкті про мобілізацію мають бути заброньовані перш за все ті, хто забезпечує життєдіяльність країни, критичні підприємства. Наприклад, енергетичні підприємства, компанії, що забезпечують водопостачання, водовідведення тощо.

«Тут ці працівники мають бути заброньовані, якщо не 100%, то на якийсь значний відсоток», − зазначив голова уряду.

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Кабмін з Генштабом ЗСУ вже погодив, аби працівників критичних підприємств бронювали якнайбільше.

«Окрім цього, ми вважаємо, що мають бути заброньовані підприємства, які наповнюють державний бюджет, дають нам змогу фінансувати сили безпеки, оборони в повному обсязі сьогодні», — додав прем'єр.

Він уточнив, що вивчаються питання сплати податків, офіційної зарплати, яка для бронювання має бути середньою або вище середньої.

«Не може бути підприємство, яке сплачує мінімалку. У нас в країні люди мають поділятися на дві категорії: ті, які захищають країну та воюють. Та, які працюють наповнюють бюджет. Сплату податків ми вже рахували. А загалом співвідношення має бути таким: не менше ніж один до восьми», − вважає Шмигаль.

Кабмін працює над параметрами бронювання відповідно до цих параметрів.

«Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією. Всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. Це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо», − запевнив він.

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Нагадаємо, депутати оборонного комітету Верховної Ради концептуально визначились зі списком тих, хто зможе отримати бронювання від служби в армії за новим законом про мобілізацію. 100-відсоткову бронь отримають зокрема працівники Нацполіції і судді.

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