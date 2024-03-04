Поліцейські, міністри і судді. У комітеті Ради розповіли, хто може отримати бронювання в новому законі про мобілізацію — Finance.ua

Поліцейські, міністри і судді. У комітеті Ради розповіли, хто може отримати бронювання в новому законі про мобілізацію
Депутати оборонного комітету Верховної Ради концептуально визначились зі списком тих, хто зможе отримати бронювання від служби в армії за новим законом про мобілізацію. 100-відсоткову бронь отримають зокрема працівники Нацполіції і судді.
Про це розповів нардеп від «Слуги Народу», член комітету Федір Веніславський, пише Forbes Ukraine.
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Під час розгляду правок оборонний комітет визначився, що на 100% бронюванню підлягатимуть держслужбовці категорії А та до 50% - посадовці категорій B та C в державних органах і органах місцевого самоврядування.
Також бронюванню підлягатимуть працівники підприємств, що мають критичне значення. Це насамперед оборонні підприємства.
Працівників поліції переведуть до єдиного військового обліку, адже наразі вони там не перебувають, а мають власний облік. Так усі 100% поліцейських отримають бронювання.
«Ми маємо розуміти, що нацбезпека це не лише захист від ворога, а й захист громадян на вулицях, тож тут особливих дискусій немає», — пояснив Веніславський це рішення.
Також на 100% будуть заброньовані судді, адже це забезпечує незалежність судової гілки влади, зазначив нардеп. Це стосується й працівників інших органів судової влади — Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Служби дисциплінарних інспекторів.
Є дискусії щодо бронювання прокурорів і працівників органів досудового слідства, як-от НАБУ, ДБР тощо, додав Веніславський.
25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкти: про удосконалення мобілізації та військового обліку № 10 378 і про посилення відповідальності за військові порушення № 10 379. Та після критики, зокрема з боку нардепів і омбудсмена, Рада повернула уряду законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання.
30 січня новий законопроєкт про мобілізацію зареєстрували в парламенті. Документ також викликав багато запитань, і народні депутати подали до нього рекордну в історії України кількість правок — 4195. Наразі профільний оборонний комітет Ради розглядає ці правки.
Законопроєкт про мобілізацію: що ухвалили в першому читанні 🧐
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