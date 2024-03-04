Поліцейські, міністри і судді. У комітеті Ради розповіли, хто може отримати бронювання в новому законі про мобілізацію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Поліцейські, міністри і судді. У комітеті Ради розповіли, хто може отримати бронювання в новому законі про мобілізацію

Казна та Політика
136
Поліцейські, міністри і судді. У комітеті Ради розповіли, хто може отримати бронювання в новому законі про мобілізацію
Поліцейські, міністри і судді. У комітеті Ради розповіли, хто може отримати бронювання в новому законі про мобілізацію
Депутати оборонного комітету Верховної Ради концептуально визначились зі списком тих, хто зможе отримати бронювання від служби в армії за новим законом про мобілізацію. 100-відсоткову бронь отримають зокрема працівники Нацполіції і судді.
Про це розповів нардеп від «Слуги Народу», член комітету Федір Веніславський, пише Forbes Ukraine.
Читайте також
Під час розгляду правок оборонний комітет визначився, що на 100% бронюванню підлягатимуть держслужбовці категорії А та до 50% - посадовці категорій B та C в державних органах і органах місцевого самоврядування.
Також бронюванню підлягатимуть працівники підприємств, що мають критичне значення. Це насамперед оборонні підприємства.
Читайте також
Працівників поліції переведуть до єдиного військового обліку, адже наразі вони там не перебувають, а мають власний облік. Так усі 100% поліцейських отримають бронювання.
«Ми маємо розуміти, що нацбезпека це не лише захист від ворога, а й захист громадян на вулицях, тож тут особливих дискусій немає», — пояснив Веніславський це рішення.
Також на 100% будуть заброньовані судді, адже це забезпечує незалежність судової гілки влади, зазначив нардеп. Це стосується й працівників інших органів судової влади — Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Служби дисциплінарних інспекторів.
Читайте також
Є дискусії щодо бронювання прокурорів і працівників органів досудового слідства, як-от НАБУ, ДБР тощо, додав Веніславський.
25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкти: про удосконалення мобілізації та військового обліку № 10 378 і про посилення відповідальності за військові порушення № 10 379. Та після критики, зокрема з боку нардепів і омбудсмена, Рада повернула уряду законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання.
30 січня новий законопроєкт про мобілізацію зареєстрували в парламенті. Документ також викликав багато запитань, і народні депутати подали до нього рекордну в історії України кількість правок — 4195. Наразі профільний оборонний комітет Ради розглядає ці правки.

Законопроєкт про мобілізацію: що ухвалили в першому читанні 🧐

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.