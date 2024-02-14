Четверо працюючих на одного військового: влада готує економічне бронювання, — ЗМІ Сьогодні 16:48 — Казна та Політика

Четверо працюючих на одного військового: влада готує економічне бронювання, — ЗМІ

Влада намагається винайти механізм так званого економічного бронювання від мобілізації, який, з одного боку, зможе стабілізувати роботу економіки, а з іншого — зібрати додатково в бюджет дуже відчутну суму грошей.

Цей процес не скасовує існуючого порядку бронювання, згідно з яким уряд забронював майже пів мільйона працівників критичних галузей економіки. Проте має додатково зібрати для армії відчутну суму грошей, йдеться у статті «Української правди».

Президент вказував, що має бути четверо-п'ятеро працюючих на одного військового. Отож, щоб мобілізувати додатково 500 тисяч людей, необхідно економічно забронювати до 2 мільйонів осіб.

Зазначається, що Офіс президента та ініціативна група в Раді розробили дві різні концепції економічного бронювання.

За словами журналістів, на Банковій схильні організувати цей процес, спираючись на суму реально отриманої заробітної плати, з якої платиться податок. Нижня «межа входу», яка дозволятиме претендувати на економічне бронювання — 30−35 тисяч гривень на місяць. За такої зарплати податкові відрахування працівника і роботодавця складуть до 18 тисяч гривень.

Друга модель базується на впровадженні нового спеціального квазіподатку, такого собі військового збору. Якщо роботодавець хоче подати працівників на економічну «бронь», то має гарантувати, що кожного місяця додатково заплатить за нього 20 тисяч гривень. Таку ж можливість пропонується надати активним ФОПам.

В статті вказано, що обидві концепції схожі в оцінках надходжень, які можна буде закумулювати для бюджету — вони можуть становити від 200 до 350 мільярдів гривень за рік. Це дуже відчутна сума. Так, весь бюджет Міноборони на закупівлю озброєння для ЗСУ в 2024 році складає орієнтовно 270 мільярдів гривень. Втім, остаточного обраного варіанту бронювання ще немає.

УНІАН За матеріалами:

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