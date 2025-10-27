100 днів Уряду: Свириденко розповіла про досягнуте Сьогодні 11:33 — Казна та Політика

24 жовтня минуло 100 днів із моменту формування нового уряду під керівництвом прем’єрки Юлії Свириденко.

Кабмін показав перші результати роботи, зосереджені на пріоритетах безпеки, економічної та соціальної стабільності, енергетики та підтримки прифронтових громад.

Про це написала в повідомленні прем’єрка Юлія Свириденко.

Зі слів Свириденко, одним із ключових напрямів стала підтримка української армії.

Уряд продовжує масштабувати виробництво національної зброї та координувати взаємодію з міжнародними партнерами, щоб українські військові своєчасно отримували необхідні засоби.

Осучаснюємо Сили Оборони — запровадили систему обліку військовослужбовців «Імпульс» та електронні ТЦК. Рішення про це ухвалили сьогодні.

Цифровізуємо сервіси для спрощення взаємодії людей з державою — е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд та е-Шлюб. Також сьогодні запустили єдину платформу всіх послуг Ветеран.Про. Розширюємо перелік інших сервісів, доступних в Дії.

Розвиваємо політики підтримки прифронтових територій: підвищили зарплати лікарям і доплати вчителям, забезпечили безплатне харчування для 1−11 класів вже в цьому році та 100% бронювання для працівників підприємців у громадах, де бойові дії близько. Сьогодні запустили механізм компенсацій військових ризиків на прифронтових територіях, який запрацює з листопада.

Подали проєкт державного бюджету на 2026 до парламенту. На наступний рік передбачили нові програми — чекап для людей віком 40+, підвищення оплати праці вчителів. Зберігаємо програми, які допомагають наповнювати економіку, в рамках політики «Зроблено в Україні».

Енергетична безпека: посилюємо захист критичної інфраструктури, готуємо резерви, взаємодіємо з ОВА, місцевою владою, іноземними партнерами.

Міжнародна робота. Запустили Фонд відбудови спільно зі США і вже маємо перші внески у $150 млн.

«Завершили в рекордні терміни скринінг законодавства і готуємося до старту переговорів про вступ до Євросоюзу. Відкрили нову євроколію — прямі потяги тепер ходять з Ужгорода до Братислави, Відня і Будапешта» — додала прем’єрка.

«Залучили $12,5 млрд від партнерів для підтримки держбюджету, з них $9,4 млрд за механізмом ERA loan i $3,05 млрд — через Ukraine Facility» — резюмувала вона.

