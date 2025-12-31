Настрої бізнесу погіршилися: половина підприємств незадоволені фінансовим станом Сьогодні 21:12 — Казна та Політика

Настрої бізнесу погіршилися: половина підприємств незадоволені фінансовим станом

Мікро-, малий та середній бізнес погіршили свої оцінки подальшого розвитку подій. Індекс ділової активності UBI (Ukrainian Business Index) склав 36,8 бала зі 100 можливих. Це нижче порівняно з вересневим показником, який склав 37,9.

Про це йдеться в дослідженні Advanter Group.

Як бізнес оцінює свій фінансово-економічний стан

Оцінки фінансово-економічного стану підприємств залишаються переважно негативними: 50,7% респондентів назвали його поганим або задовільним, 31,9% - посереднім. Лише 17,4% оцінили ситуацію як добру чи відмінну.

Прогнози на кінець 2025 року виглядають помірковано: 29,3% очікують покращення, 37,3% прогнозують стабільність на поточному рівні, а 33,3% допускають погіршення показників.

Морально-психологічний стан працівників суттєво погіршився порівняно з попередньою хвилею:

лише 12,7% оцінили його як добрий чи відмінний (у вересні було 17,5%),

37,3% вважають посереднім,

50% респондентів дали негативну оцінку.

Кадрова ситуація

Ситуація з персоналом характеризується відносною стабільністю, але з помітним скороченням штатів: у середньому за 2025 рік чисельність працівників зменшилася на 7,6%. Скорочення провели 39,5% компаній, 15,9% - навпаки, збільшили штат, у 44,6% чисельність залишилася без змін.

Середній рівень укомплектованості штатів становить 75,6%. Лише 26,1% підприємств мають повну укомплектованість, тоді як понад 70% зазначають відчутний або критичний дефіцит кадрів, що суттєво обмежує операційну діяльність та можливості зростання.

Виробничі потужності також використовуються неповністю — середній рівень завантаження становить 64,8%. Повністю завантажені лише 16,9% компаній, а 10,7% працюють із критично низьким рівнем завантаження (менше 25%).

Головні перешкоди для відновлення та розвитку бізнесу, за оцінками респондентів:

непередбачуваність державної політики (62,7%);

загальна невизначеність щодо розвитку ситуації в країні (59,1%);

брак платоспроможного попиту (54,7%);

нестача кваліфікованої робочої сили (46%);

високе податкове навантаження (40,9%).

Серед ключових проблем взаємодії з державними органами бізнес відзначає блокування податкових накладних (27,9%), відмову в бронюванні працівників (19,2%), зловживання регуляторними повноваженнями (16,3%) та вимагання передплати податків (13,8%).

