Оновлено механізми реалізації Плану України в межах Ukraine Facility: що змінюється

Казна та Політика
39
Кабінет Міністрів оновив механізми управління, моніторингу, контролю та звітності за виконанням Плану України в межах інструменту Ukraine Facility.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Зміни до порядку реалізації інструменту затверджено постановою уряду № 1318.
«Прийняття постанови забезпечує виконання міжнародних зобов’язань України, створює необхідні умови для належного фінансового контролю, що є передумовою для своєчасного отримання фінансової підтримки Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility», — йдеться у повідомленні.
Оновлений порядок визначає чіткий механізм формування та подання Україною запитів на отримання коштів у межах Кредитної угоди та Угоди про фінансування, а також запроваджується декларації управління коштами на рівні відповідальних органів.
Такі декларації мають підтверджувати цільове використання фінансування, повноту та достовірність наданої інформації і подаватимуться з використанням стандартизованих чек-листів, не лише на рівні національного координатора, а й безпосередньо відповідальними органами.
Документ також посилює фінансовий контроль та уточнює повноваження Держказначейства як органу, що здійснює казначейське обслуговування платежів у межах виконання Плану України, а також Держаудитслужби як незалежного органу фінансового контролю та аудиту.
Оновлений порядок передбачає обов’язкову перевірку отримувачів фінансування на відповідність санкційним спискам Європейського Союзу та забороняє пряме або опосередковане використання коштів на користь осіб, щодо яких застосовано обмежувальні заходи, що забезпечує імплементацію вимог Рамкової угоди між Україною та ЄС на національному рівні.
Удосконалюються підходи до моніторингу, звітності та контролю за виконанням Плану України, зокрема шляхом запровадження уніфікованих форм звітності, визначення чітких строків подання інформації та розширення переліку даних, які мають надаватися відповідальними органами.
Раніше Рада Європейського Союзу схвалила зміни до Плану України в межах програми Ukraine Facility, які у серпні 2025 року затвердив Кабінет Міністрів.

Довідка Finance.ua:

  • Ukraine Facility — це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу у розмірі €50 млрд на 2024−2027 роки;
  • вона спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.
За матеріалами:
Finance.ua
