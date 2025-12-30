Що зміниться в 2026 році у сфері військової служби: ключові нововведення Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Що зміниться в 2026 році у сфері військової служби: ключові нововведення

На початку 2026 року в Україні планують запровадити низку важливих змін у сфері військової служби та соціального захисту захисників.

Серед ключових нововведень — перехід на нову систему військових контрактів, підвищення базового грошового забезпечення та посилення підтримки ветеранів.

Зокрема, передбачається впровадження контрактів із чітко визначеними строками служби — від 1 до 5 років, а також гарантована відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення тривалого контракту.

Окремо обговорюється підвищення базового грошового забезпечення для нових контрактників до 50−60 тис. гривень зі збереженням усіх додаткових надбавок і бойових виплат.

Крім цього, 2026 року планують суттєво розширити соціальну підтримку ветеранів. Затверджено концепцію державної програми розвитку ветеранського підприємництва на 2026−2028 роки, а в бюджеті передбачено фінансування психологічної допомоги, професійної адаптації, компенсацій на житло та додаткових стоматологічних послуг.

Усі ці кроки мають на меті сформувати більш професійну, мотивовану та соціально захищену армію.

Соціальний пакет

Окрім грошового забезпечення, держава надає військовим низку суттєвих пільг та гарантій, до яких відкриває доступ статус учасника бойових дій (УБД). Серед них:

комунальні послуги та житло. Для УБД діє 75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг (в межах норм споживання). Для осіб з інвалідністю внаслідок війни — 100% знижка.

Для УБД діє 75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг (в межах норм споживання). Для осіб з інвалідністю внаслідок війни — 100% знижка. програма «єОселя». Військовослужбовці мають право на пільгову іпотеку під 3% річних.

Військовослужбовці мають право на пільгову іпотеку під 3% річних. звільнення від пені. Військові не сплачують штрафні санкції та відсотки за користування кредитами, крім автокредитів та іпотеки.

Військові не сплачують штрафні санкції та відсотки за користування кредитами, крім автокредитів та іпотеки. податки. Для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях, працює тимчасове звільнення від сплати військового збору. ФОПи, мобілізовані до лав ЗСУ, звільняються від нарахування та сплати ЄСВ та єдиного податку на час служби.

Для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях, працює тимчасове звільнення від сплати військового збору. ФОПи, мобілізовані до лав ЗСУ, звільняються від нарахування та сплати ЄСВ та єдиного податку на час служби. безкоштовна реабілітація та протезування. 2026 року збільшено фінансування на новітні біонічні протези та психологічну реабілітацію військових.

2026 року збільшено фінансування на новітні біонічні протези та психологічну реабілітацію військових. освіта. Учасники бойових дій та їхні діти мають право на повну або часткову оплату навчання коштом бюджету, пільгові довгострокові кредити на освіту та безкоштовне проживання у гуртожитках.

На жаль, війна приносить втрати, і держава зберігає зобов’язання перед родинами полеглих Героїв.

Виплата за загибель. Сума становить 15 млн грн. Вона розподіляється таким чином: 20% (3 млн грн) виплачується одразу, а решта суми — рівними частинами впродовж 40 місяців.

Сума становить 15 млн грн. Вона розподіляється таким чином: 20% (3 млн грн) виплачується одразу, а решта суми — рівними частинами впродовж 40 місяців. Зниклі безвісти та полонені: за військовослужбовцями, які перебувають у полоні або зникли безвісти, зберігається виплата посадового окладу та додаткової винагороди (100 тис. гривень). Ці кошти щомісяця отримують члени їхніх сімей.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.