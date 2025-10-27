ЄС затвердив зміни до плану Ukraine Facility на €50 млрд Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

Рада Європейського Союзу схвалила зміни до Плану України в межах програми Ukraine Facility, які у серпні 2025 року затвердив Кабінет Міністрів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зміни узгодили з Єврокомісією

Оновлення Плану відбулося у плановому порядку, згідно з процедурами, передбаченими архітектурою програми.

Робота над змінами тривала кілька місяців за участі експертів Європейської Комісії, Генерального директорату з питань розширення та Східного сусідства (DG NEAR) та українських центральних органів виконавчої влади.

Зобов’язання залишилися незмінними

Як зазначається, перегляд плану не вплинув на обсяг зобов’язань України. Зміни стосуються лише уточнення строків реалізації окремих кроків, щоб узгодити їх із логікою впровадження реформ.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев наголосив, що рішення Ради ЄС підтверджує довіру європейських партнерів і свідчить про прогрес України у виконанні зобов’язань.

«Ухвалені зміни не змінюють суті реформ і зобов’язань, але демонструють стабільність партнерства і передбачуваність процесів», — зазначив він.

Україна продовжить реалізацію Плану у повному обсязі та в оновлених часових рамках, погоджених із Європейською Комісією.

Ukraine Facility — це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу у розмірі €50 млрд на 2024−2027 роки;

вона спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.

