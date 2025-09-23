0 800 307 555
Ukraine Facility: у Єврокомісії розкрили деякі деталі перегляду плану програми, про які просить Україна

У Європейській комісії розкрили деякі деталі перегляду плану програми фінансової допомоги Ukraine Facility Європейського Союзу для України задля впровадження змін, про які Київ просить Брюссель.
Подробиці розповів речник Єврокомісії розповів Ґійом Мерсьє у коментарі Суспільному.
За його словами, запропоновані зміни у плані програми спрямовані на те, щоб зробити її більш «практичною та ефективною за нинішніх умов».
«Наприклад, деякі терміни в розділі про енергетичні та фінансові ринки будуть перенесені на більш ранній термін. Це включає прийняття пакета заходів з інтеграції електроенергетики та більш точні описи етапів реформ, що має забезпечити більш поступове впровадження», — сказав Мерсьє.
Речник ЄК наголосив на важливості продовження реформ в Україні та зазначив, що умови програми мають їх гарантувати.
Важливо, що умови плану (у програмі Ukraine Facility. — Ред.) залишаються такими ж жорсткими та амбітними, що гарантує продовження реформ в Україні. Тепер Рада ЄС має внести подальші зміни або прийняти змінений план", — сказав він.
Нагадаємо, 1 серпня уряд ухвалив рішення внести зміни до плану Ukraine Facility. Українська влада хоче переглянути деякі вимоги, відклавши одні й пришвидшивши інші. У разі схвалення змін Єврокомісією, вони дозволять виконати програму повністю та без порушення строків.
7 серпня Київ подав запит на перегляд Ukraine Facility, як це передбачено Регламентом про механізм для України. Коли Рада ЄС вперше оцінювала його у 2024 році, він базувався на сценарії МВФ, згідно з яким війна росії проти України мала закінчитися ще торік.
Payment systems